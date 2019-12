DEBATT: Sundsvallsbor – tack för alla era goda förslag till SJ

Den 13-15 november var SJ i Sundsvall och träffade allmänheten, studenter och näringsliv. Vid flera av våra möten fanns det möjlighet att lämna synpunkter och förslag till SJ. Många intressanta förslag kom in som SJ nu tittar på. En del är enklare att genomföra och en del kräver betydligt mer utveckling.

Det finns en generell önskan om mer trafik, till exempel fler anslutningar till och från Arlanda, bland att annat på kvällen. SJ planerar för att öka trafiken 2022 eller 2023 då vi har köpt och tagit i bruk våra nya snabbtåg som ska gå mellan Stockholm och Sundsvall/Umeå. Idag kör vi tyvärr så mycket vi kan med de fordon vi har.

Tyvärr kan vi inte stanna i Sundsvall Västra eftersom de tåg som vänder söderut i Sundsvall då får för kort tid vid plattform.

Tillsammans med mer trafik finns det också önskemål om mer plats för bagage och bättre ställen att hänga ytterkläder på. Båda dessa önskemål har jag skickat vidare till de som arbetar med utformningen av de nya snabbtågen och jag vet att ju fullare våra tåg blir desto viktigare blir de här frågorna.

En rolig och bra idé vi fick är att göra bistrons utbud sökbart i vår mobilapp. Det är helt i linje med hur vi själva tänker och en bra idé att undersöka vidare.

Naturligtvis finns det också sådant som SJ kan göra bättre och ett påpekande vi fick är att vagnarnas fönster ofta är smutsiga. Vi känner till problemet och just nu pågår ett arbete för att se hur vi bättre kan tvätta vagnar under vintern och att vagnarna kommer in till tvätt mer regelbundet. Jag kan inte annat än att hålla med den som givit det här förslaget. Att se ut genom rena fönster är en del av resans upplevelse.

Det kanske intressantaste förslaget vi fick in handlar om så kallad delad biljett. Om det anges att tåget är fullbokat från Sundsvall till Stockholm betyder det att det inte finns en plats för resa Sundsvall-Stockholm, men det kan finnas en plats för resa Sundsvall-Gävle och en annan ledig plats i samma tåg från Gävle-Stockholm. Resenären får då byta plats i Gävle. Det blir helt klart mer besvärligt, men resenären kommer med tåget istället för att få vänta i Sundvall på nästa avgång. Det här förslaget är intressant och helt i SJ:s inriktning att erbjuda så många resor som möjligt, men det är tekniskt svårt att åstadkomma och kräver en hel del utvecklingsarbete.

Vi är mycket nöjda med dagarna i Sundsvall, inte minst för alla inspirerande samtal vi hade. Tack än en gång.

Jan Kyrk, affärschef SJ

