DEBATT: Ta vaccin om du vill få ett slut på pandemin

Skeptiker räknar risken med svininfluensan (H1N1) och Pandremix högre än riskerna med covid. De väljer även att bortse från efterverkningar av covid, som redan nu verkar vara väsentligt fler och allvarligare än biverkningarna från Pandremix.

Högt räknat drabbades 500 av 4,5 miljoner i Sverige av allvarliga biverkningar (narkolepsi). Djupt tragiskt, men risken räknas till 0,1 promille. Det finns en incidens, men sambandet är inte vetenskapligt säkerställt. Nyttan ifrågasätts dock då endast 27 dödsfall orsakades av H1N1.

Covid visade sig snabbt vara ett betydligt allvarligare virus än H1N1.

Covid 2020-12-23 i Sverige: 396 048 sjukdomsfall och 8 279 avlidna, motsvarar 2,1 procent dödlighet på de kända fallen.

Skeptiker menar att vi inte vet om covid varit den faktiska orsaken – en relevant synpunkt. Men, LIF beräknar i oktober att 25 000 patienter har långdragna komplikationer, längre än två månader. Vid den tidpunkten var det 260 000 sjukdomsfall, det vill säga tio procent av de diagnosticerade har långdragna följder av covid. Lägg till detta att över en procent av de drabbade blir inlagda på iva. Jämför: 0,1 promille mot; 1 procent iva, 2,1 procent dödlighet eller 10 procent med långdragna komplikationer.

Är viruset på allvar? You do the math!

"Det går för fort!", "De vill tjäna pengar!", "Det är bara en förkylning!”

Nej det är ingen ”vanlig förkylning”! Att ta argumentet att vissa inte ens får symptom, när andra hamnar på iva eller till och med dör, som en sanning för påståendet, är cyniskt!

Forskning på sars startade redan 2002, vaccin kom inte till användning då viruset inte var lika potent. Forskningen har i dag tagit fram ny mRNA-teknik som inte innehåller virusdelar och som på köpet går betydligt snabbare och är billigare att producera. Tanken med denna typ är att med hjälp av bärare av instruktioner lära kroppen att utveckla antikroppar.

Det forskas med ”Öppen kod”, väsentligt större studier (10x), miljarder är satsade på ett sätt som inte gjorts förut enligt Richard Bergström (vaccinsamordnare).

Tillverkarna behöver betalt för detta, att tro att regeringen och Folkhälsomyndigheten skulle ha syftet att göda tillverkarna och att media skulle ha något att tjäna på att mörka den delen av forskningen som är kritisk till vaccinet är nonsens. Det finns inga garantier, men vetenskapen har lärt sig en hel del på 20 år.

Om du vill se slut på pandemin så tar du vaccinet.

Covid- och vaccindiskussionen

