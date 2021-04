DEBATT: Timråpartiet: 1 kr högre skatt än Sundsvall är ingen långsiktig lösning

Den 28 oktober 2019 beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att höja skatten med 95 öre per intjänad hundralapp för kommuninvånarna för 2020.

Det innebär att vi Timråbor har en högre skattesats än exempelvis Ånge, Sollefteå, Storuman och Överkalix. Mest allvarligt är att vi har 100 öre (1 kr) högre skatt än Sundsvallsborna. Det innebär en skattehöjning på 5 000–10 000 kr per år för en familj med normala inkomster. För högre inkomsttagare med exempelvis chefsbefattning i familjen pratar vi ännu större belopp bara för man bor på fel sida av kommungränsen.

Hur kan det komma sig att Timrå bedriver en mycket dyrare kommunal verksamhet än Sundsvall och Härnösand? Särskilt i en kommun som har Norrlands bästa företagsklimat och där 90 procent av befolkningen bor på en relativt liten yta längst kusten? Något är allvarligt fel.

På 40-talet myntade Gustav Möller (S) "en förslösad skattekrona är en stöld från folket". Detta är tydligt i Timrås fall. Dyra räddningspaket, märkliga och kostsamma hyresavtal och fallskärmar på miljonbelopp är några exempel på ett politiskt styre som spårat ur. Att man duckar från ansvar och delegerar mycket till tjänstemännen är också ett dåligt ledarskap, särskilt i coronapandemin.

Besparingar har skett på kärnverksamheten istället för kringverksamheten. Det är alltid svårare att säga upp någon som man dricker kaffe med och därför sväller också kommunhuset med fler administratörer. I denna takt kommer det bli som i sjukvården, att administratörerna är fler än lärarna eller undersköterskorna.

För oss är det självklart att vi ska ha en välfärd som är solidarisk och jämlik. Din storlek på storlek på plånboken ska inte avgöra om du får en bra skola, vård eller omsorg. Men att höja skatten är den lätta vägen ur detta istället för att prioritera kärnverksamheten.

Timrå har varit i en värre ekonomisk kris, men då var skattehöjning utesluten. Ewa Lindstrand (S) var tydlig: att höja skatten var uteslutet med motiveringen att vi inte kan ligga betydligt högre än Sundsvall. Den uppfattningen delar vi, en skattehöjning kan vara ytterst temporär men ingen långsiktig lösning.

Timrå ska ha ett bra näringslivsklimat. Men vi måste också satsa på ett bra boendeklimat. Timrå behöver få in fler invånare av alla de slag, men helst yngre och välutbildade med en bra inkomst som bosätter sig i vår fantastiska kommun.

Vi måste skapa fler tomter, helst i attraktiva lägen men också nya olika boendeformer, inte bara hyresrätter. Timrå skulle på sikt behöva ligga under Sundsvall på skattenivå och etablera oss som en attraktiv förortskommun, precis som Nacka, Lidingö eller Täby till Stockholm. Skattenivån gör skillnad för människors val av kommun, särskilt om man tjänar mer.

Vi i Timråpartiet har tillsammans med Liberalerna bjudit in den samlade oppositionen (M, SD, KD, C) och Per-Arne Frisk för att komma överens om en gemensam linje för en skattesänkning. Chansen finns nu att göra något åt detta, eller fegar C, KD och M ur?

Robert Thunfors (T), partiledare för Timråpartiet

David Forslund (T), ledamot i kommunfullmäktige

