DEBATT: Timråpartiet: Det politiska kaoset skapar möjligheter till förändring

Sen valet 2018 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Timrå kommun. Precis som man har gjort tillsammans sen valet 2002. För varje val har dock andelen röster minskat och efter valet 2018 har S+V 21 mandat av 41 möjliga i kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige eller ”kommunens riksdag”. De övriga partierna M, KD, C, SD, L och Timråpartiet har 20 mandat tillsammans.

Nu har situationen radikalt förändrats genom att före detta kommunalrådet och socialnämndens ordförande Per Arne Frisk (S) valt att bryta med sitt parti och bli politisk vilde. Det betyder att det står han fritt att rösta som han vill. Det betyder också att S+V har 20 mandat, oppositionen har 20 mandat och Per Arne har utslagsröst.

Vi i Timråpartiet anser att det mest rimliga är att S+V avgår och söker ett breddat stöd för sin politik. Antingen genom att ett ytterligare parti ingår i regeringsunderlaget eller förhandlar med andra partier i särskilda frågor. Detta har redan avvisats av S+V. Detta är ett arrogant beteende men inte förvånansvärt med tanke på den kultur av Timråkrati som Socialdemokraterna upprätthåller. Det betyder dock inte att det går att agera.

Bland partierna i kommunen har det funnits en frivillig överenskommelse att man lägger sina egna budgetförslag som ett paket och man gör inte yrkanden på tillägg och ändringar på andra partiers budgetförslag.

Här ser vi i Timråpartiet att det går nu att agera genom de förändrade majoritets- och oppositionsförhållandena. Precis som i riksdagen finns det möjlighet för oppositionen att bryta ur förslag ur majoritetspartiernas budget. Detta är inget ovanligt i andra kommuner i länet eller för den delen i Region Västernorrland. Detta har också skett tidigare i Timrå kommun.

Timråpartiet väljer att från och med nu att lämna den frivilliga överenskommelsen och hoppas att resterande opposition resonerar likadant. Det skulle betyda att Stefan Dalin (S) behöver söka stöd både för sitt budgetförslag men också för varje enskilt förslag och budgetpost som ingår i budgeten.

Vi förstår att Per Arne kommer i många fall att fortsätta rösta med S+V i fullmäktige. Samtidigt finns det många frågor som Per Arne inte verkar vara överens med det nuvarande styret. Vi hoppas att det går att finna en samsyn med Per Arne i olika frågor som vi kan driva tillsammans.

Från Timråpartiets sida tänker vi oss att det borde gå att samarbeta kring jobbskapande, utveckla välfärden med skola, vård och omsorg och arbetet med trygghetsfrågorna. Men även utveckla demokratin i kommunen och försöka minska byråkrati och den förvuxna kommunala administrationen, där finns det stora pengar att spara. Vi hoppas också att M, SD, KD, C och L anser dessa är viktiga frågor för kommunen.

Med denna nya situation skulle det gå att skapa förändring, vitalisera den kommunala demokratin och samtidigt genomföra bra förslag som är till fördel för kommunens invånare. Det tjänar alla på.

Robert Thunfors, partiledare för Timråpartiet

Lotta Borg (T), gruppledare i fullmäktige

