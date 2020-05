DEBATT: Unga arkitekter ser stora möjligheter för Petersvik – föreslår en lummig trädgårdsstad

Måndag den 25 maj 2020 beslutar kommunfullmäktige om man skall investera närmare en miljard av våra skattepengar i logistikparken i Petersvik.

Man kan ställa sig frågande till om det inte finns andra mindre attraktiva platser som skulle kunna inhysa en logistikterminal än just Petersvik.

Svaret är självklart ja, men den föreslagna anläggningen i Petersvik skulle koppla ihop Tunadalshamnen med SCA:s Ortvikens pappersbruk så att transporter däremellan skulle kunna ske på inhägnat område, det vill säga utan vägskatt och annan reglering som sker på allmän väg.

Hur pass avgörande detta varit i processen kan man endast spekulera i, men den första utredning som gjordes gällande logistikterminalen visade på att en helt annan plats vore lämpligare.

Det är fortfarande inte för sent att dra i handbromsen gällande logistikterminalen. Det är snarare ett guldläge just nu, då kommunen köpt upp all mark och tvångsexproprierat de boende kan man i princip göra vad man vill här.

Nu finns verkligen möjligheten att utveckla platsens fulla potential. Här skulle kommunen kunna få igen välbehövliga pengar om man agerar klokt. Marken i Petersvik är alldeles för attraktiv och för central för att bli ett inhägnat industriområde, platsen borde få vara till för människor och inte för containrar.

Därför har vi, två unga arkitekter på KTH i Stockholm, tagit fram ett alternativt förslag till logistikparken. Ett alternativ som räddar sekelskiftesvillorna och gör Petersvik till ett bostadsområde, en ny stadsdel vid havet.

Det är inget typiskt villaområde som föreslås, utan en variant av trädgårdsstaden likt Enskede i Stockholm eller Landala i Göteborg. En typologi som helt saknas i Sundsvall i dag.

Trädgårdsstaden utmärker sig genom en relativt hög exploatering med många parker och trädgårdar där friliggande villor, parhus, radhus och lägenheter kombineras.

Till skillnad från det mesta som byggs i dag föreslås en traditionell utformning på den nya bebyggelsen som tar inspiration ifrån de befintliga sekelskiftesvillorna. Tomterna i förslaget överstiger sällan 600 kvadratmeter och villorna har en boyta på mellan 100–150 kvadratmeter. På så sätt får alla bostäder en egen trädgård samtidigt som man kan bygga tillräckligt tätt för att det skall vara ekonomiskt hållbart att anlägga nya vägar, avlopp och förskola med mera.

Ungefär 1 100 personer skulle kunna bo strandnära, stadsnära och lummigt med egen trädgård I den nya stadsdelen Petersvik. Samtidigt har alla historiska fastigheter med tillhörande byggnader bevarats i förslaget. Det finns även plats för generösa parker och en öppen strandpromenad längs vattnet.

Här är tanken att det historiska Petersvik ska vävas samman i harmoni med ny bebyggelse för att ge området en mer levande och aktiv karaktär. Här föreslås en ny stadsdel vid havet - Nya Petersvik.

Södersluttning, strandläge, vacker historisk bebyggelse, höga naturvärden och 12 minuters cykeltur längs stranden till stan. Låter det inte som en perfekt plats att bo på?

Vi uppmanar alla politiker i Sundsvall att rösta NEJ till utplåningen av Petersvik, NEJ till miljardinvestering i logistikparken på måndag. Se möjligheterna!

Eric Norin och Elise Wiklund

