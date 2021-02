DEBATT: Vad väntar sjukvården – stålbad eller kalldusch?

Vad gör våra regionpolitiker? Jo, de fortsätter med sin planerade omorganisation, som inte minst innebär tillsättande av de nya chefer som ska styra och ställa med den ”nära vården”. Dessa presenterades den 2/2, dock utan prislapp vad gäller lönerna. Hur många undersköterskelöner per chef?

En stor omorganisation tuffar på, mitt under pandemin och trots protester från vårdpersonalen och deras fackliga organisationer som har ropat stopp och belägg – för döva öron. Protesterna lyckades dock få regionen att pausa den planerade brutala nedskärningen med 87 vårdplatser.

En konsultfirma har anlitats för att ”hjälpa” regionen med att hitta områden att skära i. Högst oroande när man drar sig till minnes de konsultinitierade stora nedskärningarna kring 2009-10. En stor del av vårdpersonalen, inte minst undersköterskor, sades upp vilket fick till följd att övriga yrkesgrupper fick överta deras arbetsuppgifter.

Har vi liknande ”smarta ”lösningar att se fram emot från det aktuella konsultbolaget? Det är knappast vårdens utveckling och förbättrade arbetsförhållanden för personalen som är uppdraget. Från politikernas sida handlar allt om att få balans i budgeten – inte balans i förhållande till vårdbehoven, som vore rimligt och högst behövligt.

Året som gått visar med all tänkbar tydlighet på resursbristerna i landets sjukvård och krisberedskap. Att dra ned på vårdplatser, som planerades i regionen under hösten, faller på sin egen orimlighet, när vi sett hur platser saknats i covidvården för att Sverige under decennier kapat bort vårdplatser så vi ligger nästan sämst till i statistiken inom OECD.

Socialstyrelsen har redan för många år sen påpekat, att sjukvården måste ha kriskapacitet, det vill säga lediga platser under normala förhållanden för att kunna möta kriser som pandemier och allvarliga olyckor, med mera. Alltså inte korridorvård på grund av ständiga överbeläggningar! Men vårdplatserna har fortsatt att minska.

Den hårt arbetande personalen på alla nivåer ska inte bara orka igenom den nuvarande pandemin utan också ha ork att framöver ta sig an de allt längre köerna av inställda operationer, andra behandlingar och besök – och en ökande skara post-covidpatienter, vars vårdbehov vi inte ens vet hur omfattande det blir.

Det är inte fler högavlönade chefer sjukvården behöver nu utan fullt fokus på att få behålla vårdpersonalen genom satsningar på löner, arbetsmiljö, scheman som ger tillräcklig tid för återhämtning, kompetensutveckling och ökat medinflytande i vardagen.

En satsning på sex timmars arbetsdag och intensiva ansträngningar för att få tillbaka personal som slutat sina anställningar, inte minst sjuksköterskor – det vore att satsa på en vård för framtiden och få bukt med oskicket att våra skattepengar går till bemanningsföretag!

Skär i byråkratin – satsa på vårdpersonalen!

Eva Rudström, pensionerad distriktssköterska

