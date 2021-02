DEBATT: Väghållningen på E14 är under all kritik

Väghållningen på E14 från Matforsavfarten och västerut har mycket att önska. Det är begripligt att man under snöfallen och någon dag därefter har svårt att hålla vägen trafiksäker, men som nu har den varit under all kritik.

Att kyla sedan gjorde det svårt att få bort is kan man förstå, men alla dagar har inte varit så kylslagna efter snöfallen.

Det har varit med stor rädsla man färdats där under en tid och naturligtvis ska man anpassa farten efter väglaget, men som alla förare vet och ser är fart efter väglag väldigt individuellt och därför hetsas många att köra lite fortare än vad de flesta behärskar.

Man känner nästan hela tiden hur bilen slår mot iskanterna som blir utanför bilspåren och att få kast på bilen i 80 till 100 km/tim är det inte många som kan behärska.

Bilföraren

