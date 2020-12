DEBATT: Varför sker ingen testning under helger – tar pandemin ledigt?

Smittspridningen är hög i stora delar av landet och sjukvården går på knäna. Folkhälsomyndigheterna rekommenderar att vuxna och barn från sex års ålder bör testa sig och att det ska ske inom fem dagar efter att symtom uppstått. Men hur är det tänkt att fungera i praktiken?

Jag har haft symptom sedan tisdag 22 december, loggar in på 1177 för att boka självtest den 23 december, men det finns inga lediga tider varken på apoteket i Birsta eller i stan – vilka är de två ställen som finns i Sundsvall att göra självtest på.

Under julhelgen försöker jag logga in, men inga tider finns att boka under hela helgen.

Vid kontakt med 1177 bekräftar de att det inte går att göra covidtest på helger, oavsett hur lång en helg är. Vidare får jag informationen hur jag ska förhålla mig och att jag inte kan gå till arbetet om jag har symptom, oavsett om det bara är halsont.

Varför sker inte testning under helger och vem har beslutat det? Det viktigaste måste väl ändå vara att stoppa smittspridning och att smittspåra för att stoppa denna pandemi, vilket görs med testning!

Förvånad

