DEBATT: Varför vill Sundsvall bli fler än 100 000 invånare?

Sundsvalls kommun skriver: "Ett av målen i den hållbara tillväxtstrategin för Sundsvalls kommun är att vi ska bli fler än 100 000 invånare i kommunen år 2021."

FN har formulerat att: "Globala målen har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030."

Enligt Parisavtalet som Sverige har skrivit under ska världen sänka sina koldioxidutsläpp för att hålla den globala uppvärmningen under två grader, helst under 1,5 grader. För detta krävs att varje världsmedborgare håller sin budget på ett ton koldioxidutsläpp per person och år. Genomsnittssvensken släpper ut knappt elva ton koldioxid per år. I dessa elva ton ingår både privatkonsumtion, resande och uppvärmning, men även samhällets funktioner där bland andra Sundsvalls kommun har ett ansvar.

Ett ton koldioxid motsvarar en förbrukning av 435 liter bensin, eller en flygresa tur och retur Stockholm-Genéve, eller två hamburgare med pommes frites om dagen i ett år.

Vi lever i en värld med ändliga resurser. Den svenska livsstilen förbrukar mer än vad fyra jordklot har att erbjuda i naturresurser per år.

Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige ska nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp.

Sundsvalls kommun fortsätter att ge bygglov för ökad utbyggnad av handeln i Birsta. Människor ska konsumera mera, eller transportera sig längre för att konsumera, eller öka invånarantalet för att fler ska konsumera mera. Att minska utsläppen från konsumtion verkar inte vara Sundsvalls linje.

Bilismen är tät i de centrala delarna och köerna långa i rusningstrafik. Beroende på vart du bor i kommunen finns det cykelvägar av varierande kvalitet och sammanlänkning.

Bor man som jag på Alnö är cykling till jobbet förenat med livet som insats för att ta sig över den hårt trafikerade och för cyklister obefintligt anpassade bron. Väljer vi istället busstrafik krävs 1–2 byten där bussarna sällan inväntar varandra enligt tidtabell. Resan tar i bästa fall en timme för oss som bor på södra eller norra ön.

Med andra ord, åtgärder för att minska utsläppen från biltrafik lyser med sin frånvaro.

Som jag ser det kan fler invånare, med den livsstil vi har idag, omöjligt ta oss närmare målen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030 samt nå nettonollutsläpp till 2045.

Jag undrar, har Sundsvall för avsikt att anpassa kommunen efter Parisavtalets 2-gradersmål, till FNs Globala mål 2030 och till Sveriges klimatmål 2045?

Varifrån har Sundsvall tänkt hämta sina nya invånare? Sveriges inlandskommuner lider av utflyttning, jag hoppas inte att Sundsvalls kommun vill vara en del av orsaken.

Vilka åtgärder har Sundsvalls kommun i plan att genomföra för att dess 100 000 invånare ska nå de globala och nationella målen?

Borde inte målet för en kommun vara att dess kommuninvånare ska må bra? Går inte det med färre än 100 000 invånare?

Erica Utter, som försöker leva Hållbart Nära Mig