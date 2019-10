DEBATT: Vi har ett demokratiproblem i Sundsvall

Den styrande majoriteten i Sundsvall, S, V och C har gått ut med att man nu ska involvera medborgare för att öka inflytande och medbestämmande. Inte en dag försent!

Stadsbyggnadskontoret slår på stora trumman och uppmanar till att komma till Stora torget för kvalitativa samtal och få insyn i både planer och verksamhet. Fint så. Vi som dock direkt drabbas av politikernas och stadsbyggnadskontorets planer känner inte igen oss i vare sig medborgardialog, kvalitativa samtal eller insyn i stadsbyggnadsplaneringen.

En av demokratins viktigaste grundsten är medborgarnas engagemang och drivkraften att vara delaktig i viktiga och större samhällsfrågor. Bostadsområdet Katrinehill är ett tydligt exempel på hur styrande politiker och tjänstemän på Sundsvalls kommun undviker att involvera medborgare i allmänhet och de boende som påverkas av planerna i synnerhet.

Sallyhills intresseförening och Sidsjö Gårdsägarförening har de senaste två åren jobbat ihärdigt för att få till stånd en regelrätt medborgardialog om hur bostadsområdet Katrinehill på bästa sätt kan utformas UTAN att befintliga boenden ska drabbas negativt. Viktigt att tydliggöra att båda föreningarna välkomnar ett nytt bostadsområde, dock inte på bekostnad av befintliga boendes kvalitet.

När Bodil Hansson (S) i en artikel i ST säger att invånarnas kunskaper och erfarenheter är särskilt värdefullt när det kan tas fram områdesplaner för att utveckla olika kommundelar håller vi med henne till fullo.

Det som klingar falskt är att detta inte alls gjorts under processen med Katrinehill.

När dessutom hennes partikollegor i toppen uttryckligen sagt att ingen mer dialog kommer att föras mellan kommunen och våra två föreningar, förutom utlysta samrådsmöten, är det vare sig att utlova medborgardialog eller att ta tillvara på invånarnas kunskap, erfarenhet och engagemang. Genom att sätta munkavle på de tjänstemän som ansvarar för Katrinehill är det ett annat samhällssystem än demokrati som präglar Sundsvalls kommun.

Om styrande politiker och tjänstemän på Sundsvalls kommun från allra första början agerat på ett öppet, transparent och framförallt ödmjukt sätt i Katrinehillfrågan hade förutsättningarna sett helt annorlunda ut. Istället har det uppstått misstro, besvikelse och tyvärr en hård linje hos de boende gentemot kommunen.

Jurister har kopplats in och överklaganden planeras. Helt i onödan om man från allra första början varit öppen och bjudit in boenden som berörs. Det hade med all sannolikhet bidragit till både bättre beslut men framförallt en legitimitet för de beslut som tas.

Styrelserna för Sallyhills intresseförening och Sidsjö Gårdsägarförening

