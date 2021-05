DEBATT: Vi tar klimatkrisen på allvar i Sundsvall – trist att planen kallas för hyllvärmare

Jag vill tacka Miljöpartiets Johanna Thurdin för ditt debattsvar 21/4, dock är det oroande att du inte har förstått det viktiga arbete som vi gör för klimatet.

Du skriver att "sanningen är att målet bara gäller kommunens interna verksamhet" och förminskar det sedan till att i praktiken endast gälla kommunens bilar. Ingenting kunde vara mer fel!

Kommunens mål om att Sundsvall ska vara klimatneutral till 2030 gäller både kommunen som organisation och kommunen som geografisk plats. Det är två mål som går hand i hand.

Den politiska majoriteten (S, C och V) har avsatt 5,5 miljoner kronor för att ta fram den klimat- och energiplan som ska presentera konkreta åtgärder för att nå målet och det är därför tråkigt att Miljöpartiets företrädare då väljer att kalla det för en hyllvärmare.

Ska vi komma till rätta med klimatkrisen räcker det inte med en enda insats, vi behöver flera och på många olika områden. Fossilfri kollektivtrafik, trähusstrategi och solceller är bara några delar i ett större åtagande som behöver göras för att nå målet att bli klimatneutral till 2030.

Vårt projekt ”Minskad klimatpåverkan” omfattar sex delprojekt som ska ta fram konkreta förslag och aktiviteter för att minska våra utsläpp och som omfattar både kommunorganisationen och kommunen som geografisk plats: Upphandling och inköp, energi, resor och transporter samt samhällsplanering, rådgivning och kommunikation och näringsliv och forskning.

Detta är ett omfattande arbete och som jag skrev i mitt tidigare inlägg så är det inget som kommunen klarar av ensamt. Därför kommer vi att genomföra en bred medborgardialog under hösten för att involvera alla som bor och verkar i Sundsvall, både individer och företag, i arbetet med att ta fram handlingsplanen.

Jag citerar Greta Thunberg: ”Act as if our house is on fire. Because it is!”. Det är därför vi i den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har tagit tag i frågan och arbetar för att Sundsvall ska vara klimatneutral 2030 och vi välkomnar gärna Miljöpartiet att vara med i det arbetet.

Hans Forsberg (C), ordförande för service- och förvaltningsutskottet, kommunstyrelsen Sundsvall

