DEBATT: Vinnande regioner drar till sig kreativitet – det är det kulturskolan är till för

Jag fick min skolning som musikant vid Musikskolan i Sundsvall på 70-talet . En skolning som förde mig ut som slagverkare till solouppdrag med professionella symfoniorkestrar över hela världen. Musikskolan gav mig en identitet och ett mod att utvecklas som ung musikant. Genom musiken kom jag in i nya sammanhang. Jag fick kompisar via Bosvedjans ungdomsorkester som jag idag, 50 år senare, fortfarande umgås med. Via alla olika orkestrar jag fick medverka i kom förtroendet att få spela med äldre musikanter i Sundsvall, professionella musiker vid I 21 i Sollefteå samt med de firade solister som gästade stadens orkesterförening. Musikskolans personal vidgade mitt perspektiv.

Jag lärde mig att agera i olika situationer, resa med Sundsvalls olika orkestrar och ta plats i nya sammanhang helt ensam och i grupp. Min inspiration gavs av fantastisk musik och orkesterlärarna vid Musikskolan i Sundsvall. Musikskolan var en viktig del av Sundsvall.

Jag läser med sorg hur dagens politiker med ett beslut kan stänga barns och ungdomars möjligheter att utvecklas via musiken till att bli bildade och kreativa medborgare, och även möjligheterna att vidareutveckla regionen till en bygd dit nästa generations unga familjer vill flytta.

Politiken kan aldrig mäta vad kulturen ger individen under innevarande mandatperiod. Istället kan våra politiker ge musiklärarna möjlighet och mandat att sätta små kreativa frön hos unga människor i syfte att skörda kreativa medborgare längre fram.

Nu arbetar jag som konstnärligt ansvarig för all svensk militärmusik på Försvarsmusiken. Fundamentet till min kunskap formades i musikskolans olika orkestrar i Sundsvall.

För att en region ska bli framgångsrik gäller det att dra till sig kreativitet. Enligt Richard Florida, professor vid George Mason University i Virginia, är det de tre T:na - talang, teknik och tolerans - som avgör vilka regioner som kommer att bli framtidens vinnare. Dessa tre T : n är just det som är innehållet i Kulturskolans uppdrag. Kulturskolan uppmärksammar och vidareutvecklar talang hos unga individer. Skolan förfinar tekniken hos sina elever till att bli ett språk att göra sig förstådd med i hela världen. Tolerans är fundamentet i orkesterspelet.

Kommuner har kraftfulla styrmedel för stadsutvecklingen. Parkeringsnorm och grönytefaktor är etablerade riktvärden när bostadsområden och städer planeras. Kulturen kan mycket väl hanteras på ett liknande sätt för att stärka stadens dynamik, livskraft och sammanhållning. Den som vågar göra kulturen till en prioriterad planfråga kommer inte att misslyckas. Eleverna vid dagens Kulturskola är morgondagens utvecklare av vår miljö

Kulturskolorna behöver resurser och inriktningar så att barnen tidigt ges möjligheter att spela tillsammans för att upptäcka den fantastiska glädjen i ensemblespel, och instrumentundervisning måste drivas med ambitioner. Lärarna måste ges möjligheter att inspireras och utvecklas i samarbete med professionella musiker och orkestrar och vi behöver återskapa fler bryggor och samarbeten mellan kulturskolor och det ideella musiklivet

Kunskapen och inspirationen från musikskolan i Sundsvall har gett mig och många ungdomar verktyg för ett arbetsliv som musiker, inspiration och kunskap för att vara del av ett blomstrande amatörmusikliv. Generationer har rustats med ett starkt intresse att vara publik. Många f d musikskoleelever vill ge sina barn möjlighet att utvecklas med kultur. Smarta politiker ger dem det. Smarta politiker sparar inte in på kulturen så den dör!

Leif Karlsson, slagverkare i Kroumata, dirigent, ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien

Tidigare medlem i: Bosvedjans Ungdomsorkester, Bosvedjans Storband, Härnösand Musiksällskap, Kapten Böljas trio, Matfors paradorkester, Matfors Storband, Militärmusikkåren vid I21 i Sollefteå, Musikskolans Storband, Musikskolans Ungdomsorkester, Njurunda musikkår, Oktetten Skvadern, Regionmusiken i Sollefteå, Stig Larssons orkester, Sundsvalls Blåsorkester, Sundsvalls kvinnliga Storband, Sundsvall Orkesterförening, Sundsvalls Stadsmusikanter, Sundsvalls Storband, Timrå Musikkår