DEBATT: Dags att digitalisera valen – bra för miljön och förenklar rösträkningen

Är det inte dags att på riktigt ta tag i att digitalisera valen i Sverige ur miljösynpunkt. Man röstar med bank-id eller personnummer plus kod (står på röstkortet) via sms som när man skriver under sin deklaration!

Man spar på "skogen" för valsedlar som sen ska tas omhand för återvinning!

Man spar på utsläpp för transporter av valsedlar och människor som också ska transportera sig till lokaler för röstning!

Man bevarar valhemligheten på ett förträffligt sätt!

Det blir en förenkling för folk i glesbygd och utlandsröstare!

Inga borttappade postsäckar med poströster!

Inga utarbetade "valsedelsräknare" som räknar pappersröster!

Klockan 20.00 stänger digitalvalslokalen och vips har vi ett färdigt resultat!

Svårare än så är det inte!

Vi känner oss miljöduktiga och miljön har skonats på ett förträffligt sätt!

Maria Svan, Stöde

