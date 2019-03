DEBATT: Gör Sjögatan enkelriktad – så kan Sundsvall bli mer turistvänlig

Genom vägskyltar så kan parkeringsplatsen P-däcket/Magasinkvarteret, med övre plan och parkeringshuset, anslutas till det digitala parkeringsledningssystem och då få bilister att vägledas till denna plats bakom Kulturmagasinet.

De flesta parkerar idag omkring Norrmalm där parkeringshusen Balder och City-P finns att tillgå och även parkeringsplatsen Fisktorget, som oftast är full. Men som det är idag så finns det inga digitala skyltar till Magasinkvarteret.

När man åker Landsvägsallén söderifrån, så borde det finnas digitala skyltar om att svänga in på Sjögatan för lediga platser i centrum. Blir det fullt där så fortsätter man då längs Landsvägsallén in mot Norrmalm för fler parkeringar.

Mitt förslag är:

Genom infarten från Landsvägsallén in till Sjögatan, så kan en cirkulationsplats byggas vid korsning Sjögatan, Tullgatan och Hamngatan, där bilister främst ska hänvisas till infart mot Hamngatan för centrumparkering. Avfart ut ifrån cirkulationsplats blir ju endast tillåten mot Hamngatan, mot Strandgatan för parkeringar och Sjögatan tillbaka ut mot Landsvägsallén. Infart vidare in mot Sjögatan blir det förbud mot och som det är idag så är Tullgatan endast enkelriktad, så ingen infart dit heller. Allt detta kan lösas med en cirkulationsplats eller vägkorsning med rondell.

Hamngatan blir enkelriktad runt Kulturmagasinet och dess baksida, fram till Bankgatan. Där kommer man som idag åt parkeringarna på P-däcket och när bussparkeringar för Navet har flyttats mot det nya resecentrum, så kan även fler parkeringar byggas på den platsen.

Från Bankgatan kan man som idag, antingen köra ut på Sjögatan, eller köra rakt fram in till parkeringsplatserna utanför Navet vänthall, där det även bör finnas några korttidsplatser på mellan fem och tio minuter för på- och avstigning utanför vänthallen. Men det blir förbud längre fram mot Hamngatan, då den blir enkelriktad.

Infartsgatorna till Sjögatan (Bankgatan, och Tullgatan) får endast körriktning höger in på Sjögatan. Från Tullgatan kan man förstås köra in på Strandgatan som idag och även in i cirkulationsplatsen (eller korsningen) där man kan ta sig ut på Sjögatan mot Landsvägsallén, eller rakt fram mot Hamngatan.

Sjögatan blir en mer trevligare plats med mindre biltrafik och fler folk kan även få uppskatta Kulturmagasinet. Jag tycker även att det stället kan öppnas upp mer, där den östra delen av huset kan få en ingång för folk som kommer ifrån exempelvis P-däcket. På denna del kan man få info om Stenstan, shopping och aktiviteter. Det blir en mötesplats.

Gör Sundsvall mer turistvänlig!

Före detta men framtida Sundsvallsbo

■■ Följ ST Debatt på Facebook