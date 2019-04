DEBATT: Jag kommer hädanefter inte att stödja Timrå IK och GIF Sundsvall – säkerheten på läktarna är under all kritik

Jag läste Tildas insändare om säkerheten under Timrås IK:s matcher och kan bara hålla med. Jag har gått på många Timråmatcher och säkerheten är under all kritik. Det gäller även på GIF-matcher.

Vissa vakter är nonchalanta och otrevliga.

Jag såg händelsen i arenan och kan bara bekräfta att inget gjordes. De som klättrade fick sitta kvar under hela matchen. Utan att något hände med dem.

Man känner sig inte trygg på matcherna längre. På ståplats kan man få slag i huvudet av viftande fulla människor och säkerhetspersonalen är ofta ohjälpsam.

På GIF-matcherna kan folk ta in både bengaler och annat tok utan att säkerhetspersonal ingriper.

Nä, så länge säkerheten under matcherna inte finns så kommer jag hädanefter inte att stödja dessa två lag.

Fd giffare och tikare

