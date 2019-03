DEBATT: Kontantlöst samhälle en utopi

Ingemar Nilssons insändare i ST om kontantlöst samhälle är utmärkt bra. Det verkar som det är bara svenskar som inte fattar att detta med enbart korthantering inte kommer att fungera.

Såg nyligen en annons i Aftonbladet där ett kreditkortsföretag säger att inom fem år är Sverige kontantlöst. Detta är vilseledande reklam, vill jag påstå.

Allt oftare möts man av en skylt på väggen, speciellt på mindre restauranger och serveringar, där det står "Sorry we do not accept creditcard". Varför? Jo, det kostar för mycket att hantera kreditkortsbetalningar.

Det är väl ingen som tror att det är gratis när vi handlar och betalar med kreditkort, bankerna lägger på sina procent och kunden får betala.

Dessutom, den tid extra det tar vid kassorna vid betalning med kort, det är dokumenterat att kortbetalning tar cirka 15 sekunder längre än om man betalar med kontanter. Det kanske inte låter så mycket, men i vissa fall kan handlaren behöva öppna en extra kassa för att hindra köbildning i affären.

KB, en kringresande ångermanlänning

