DEBATT: Krångligt att köpa plus på ST – börjar förstå varför det går knackigt för Mittmedia

Jag har hela förra helgen försökt köpa tillägget plus på ST. Priset var 99 kronor för en månad. Efter att ha tillbringat timmar i försök att logga in med mina identitetsuppgifter lyckades jag äntligen på måndag förmiddag logga in med mina uppgifter som ST har sen åratal tillbaka. Det krävs en inloggning för köpet av plus.

Jag provade att betala med kort ett flertal gånger, men ack nej, det fungerade inte. Jag ringde ST och vi provade olika varianter utan gott resultat.

Jag provade ett annat kort flera gånger, men det gick inte heller och till slut spärrades min kod.

Ny kontakt med ST. (Nu är jag inne på runt 20 timmar i försöket att betala plus.) Vi hade provat via mejlkontot med ny kod som inte heller gick fram de första gångerna.

Till slut så lyckades jag åter logga in på ST. Ett klick på en ST-sida så kom mina uppgifter upp.

Men - det slutade med ett uteblivet köp av tillägget plus enär det visade sig att ST inte tar kortbetalning med mitt Maestro-kort som jag betalar andra köp med, ibland med tresiffriga belopp, utan problem. Nu handlar det om 99 kronor.

Jag förstår nu varför det går knackigt för Mittmedia. De vill inte sälja sina tjänster!

Tommy i Karlsvik

SVAR DIREKT:

Hej Tommy! Tack för att du trots allt ändå tar dig tid att skriva till oss så att vi får höra om din upplevelse.

Det är förstås inte alls meningen att du ska behöva ta dig igenom så här många steg för att kunna läsa vårt plusinnehåll. Det som hänt är troligtvis att du har ett konto hos oss sedan tidigare, men inte kommer åt det utan lösenordet. Något vi delvis har förenklat under februari när det nu också går att välja att logga in på sajterna med bank-id som alternativ till e-post och lösenord.

Vi jobbar nu vidare med att slopa så många steg som möjligt i inloggningen. Du får gärna åter ringa vår digitalsupport på kundservice så guidar de dig.

Katarina Ellemark, utvecklingsansvarig för Mittmedias sajter och appar

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook