DEBATT: Kunskap och information om fåglar finns i mängd - till exempel i Birdlife Medelpad

Fåglar är fantastiska tycker vi som gillar att vara ute i naturen och titta på fåglar. Information om fåglar finns i en mängd medier. Jag utgår från att Inger som skrev insändaren inte är medlem i BirdLife Medelpad för genom och inom föreningen finns hur mycket kunskap och information som helst om fågelfaunan i Medelpad. Vår landskapsförening heter numera BirdLife Medelpad bland annat för att markera att vi ingår i BirdLife International – världens största naturvårdsorganisation.

Vi ger ut en tidning (Fåglar i Medelpad) 4 gånger per år. Vi har en webbplats (hemsida) birdlifemedelpad.se samt Facebookgrupp. Föreningen arrangerar ett 10-tal fågelutflykter nu under våren/försommaren både morgon – kvällstid och helger som är öppna för alla att delta i. Under höst och vinter har vi flera innemöten med fågelföredrag. Vår medlemsansvarige skickar ut mejlmeddelande till våra medlemmar. De flesta av våra aktiviteter finns dessutom annonserade i olika media och hos Studiefrämjandet.

På artportalen.se uppdateras dagligen och nästan minut för minut alla vanliga och ovanliga fåglar som ses i Medelpad och även i hela Sverige. Det förekommer artiklar om fåglar i våra dagstidningar (även ST), Radio Västernorrland har reportage ibland och även olika riksmedia rapporterar om fåglar även om vi fågelskådare kunde önska att det var mer.

Fåglar är en lättidentifierad miljöindikator så här i klimatdebattens tid. Lunds universitet genomför på uppdrag av Naturvårdsverket och EU populationsövervakningar av våra 186 vanligaste fågelarter. Cirka 500 frivilliga fågelskådare varav ett 15-tal i Medelpad genomför 1000-tals inventeringar under i stort sett hela året i hela landet.

Resultatet när det gäller gök är att från inventeringarnas början i mitten av 1970-talet fram till 1995 minskade gökarnas antal i Sverige med drygt 50 % för att sedan dess befunnit sig på en stabil nivå. Minskningen av antalet gökar står troligen att finna i övervintringsområdena då de fåglar göken parasiterar på inte minskar i nämnvärd omfattning i Sverige.

När det gäller näktergal är trenden fortsatt vikande allt sedan starten av populationsövervakningarna. Anledningen därtill är svårare att spekulera i. En möjlig förklaring kan vara att biotoperna minskar där näktergalarna trivs. Årliga och lokala variationer är dock stora. Ett år kan mer än 25 näktergalar sjunga i Medelpad och ett annat år kanske bara 5. Väderförhållandena har också stor betydelse.

I stora drag kan man genom säga att ungefär en tredjedel av våra vanligaste fågelarter minskar, en tredjedel är stabila och en tredjedel ökar. Det är främst jordbrukslandskapets fåglar och fjäll/fjällnära fåglar som minskar.

Information är som bekant inte enkelt men för den som är intresserad finns mängder av intressant och spännande fågelkunskap lättillgängligt att hämta. Inger – välkommen som medlem då stöttar du både fågelskydd och fågelintresse.

BirdLife Medelpad genom Bengt Allberg, ordförande

