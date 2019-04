DEBATT: Lena Asplund (M): Oseriöst av oppositionsrådet att använda vårdpersonalen som politiskt slagträ

Replik på debattartikeln "Fördomar och felaktiga föreställningar i debatten om Västernorrlands sjukvård", skriven av Pia Lundin, regionråd i opposition Sjukvårdspartiet.

Som politiker, och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland ser jag det som min yttersta uppgift att se till hela regionens bästa. Sambandet mellan god ekonomi och god vård kan inte understrykas nog, därför föreslår jag att Sjukvårdspartiet breddar sitt synfält över länet. Hela länet.

Som jag tidigare nämnt i min replik till Pia Lundin 4/2, efterlyste jag en mer saklig debatt där vi upphörde med egentolkade sanningar för kortsiktiga politiska poäng. Som politiker måste man besitta en bred insyn för att se faktum från olika aspekter inom verksamheten, därför är det beklagligt att Pia Lundin felaktigt hävdar att utbildningsverksamheten i Sollefteå har skrotats. Sex AT-läkare plus en handledare är den terminsvisa verkligheten i Sollefteå. Att som oppositionsråd i hälso- och sjukvårdsnämnden använda personalen som politiskt slagträ är inte seriöst.

Beslutade kostnadsreduceringar genomfördes under den period Pia Lundin hänvisar till på 90 miljoner kronor. Det totala underskottet under samma period berodde till stor del på ökade kostnader för hyrpersonal, en trend som nu brutits. Under 2018 planade kostnaderna för hyrpersonal ut efter att i flera år ha ökat.

Till skillnad från Sjukvårdspartiet, så tar den politiska majoriteten i Region Västernorrland ansvar för sjukvården i hela länet. Det är en politikers uppgift.

Lena Asplund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

