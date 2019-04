DEBATT: Många böter och indragna körkort – trafikpolisen behövs på kvällar, nätter och helger

Nu har äntligen trafikpolisen gjort insatser under en helg. De flesta passen som trafikpolisen jobbar är vardagar mellan 08 och 17. De hävdar att de ska jobba när flest bilar finns på vägarna, men när de äntligen jobbar en helg eller sena kvällar/nätter visar det sig att de stoppar väldigt många bilförare som kör för fort. Inte minst visade det sig lördagen den 6:e april när de under några timmar fick skriva massor av böter och dra in ett antal körkort.

Självklart skall även en trafikpolis kunna leva familjeliv, men det vore på tiden att de lägger fler arbetspass under kvällar, nätter och helger.

Trött på bilförare i Sverige

