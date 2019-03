DEBATT: Olyckligt med allt större barngrupper i förskolan – KD räknar mänskliga värden framför ekonomiska

En ny mandatperiod har nu kommit igång med samtliga ledamöter och ersättare valda och på plats tjänstgörande i de olika nämnderna, för att tillsammans verka för medborgarnas bästa. Förutsättningarna ser relativt likvärdiga ut i Sundvalls kommunpolitik jämfört med förra perioden sett till mandatfördelning, men i sakpolitiken kvarstår många av samma konfliktlinjer.

Under sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden i februari så fick vi ett exempel just på hur de politiska skiljelinjerna sett ut under lång tid, och hur de troligen kommer se ut ett tag framöver.

Nämnden beslutade att framåt bygga förskolor baserat på fastighetsekonomiska faktorer där åtta avdelningar och 18 barn per grupp skall fungera som riktvärde vid nybyggnation, trots att alliansen med (KD), (M), och (L) yrkade däremot. Socialdemokraterna har hävdat att man vill se en minskning av barngrupperna, men med detta beslut drivs utvecklingen snarare åt det andra hållet.

Statistik från Skolverket visar att barngrupperna i Sundsvall genomsnittligen låg på 16,2 barn per avdelning 2017. Vi kan samtidigt se en skillnad beroende på driftsform, där enskilda förskolor ligger på 13,2 och förskolor i kommunal regi på 16,5.

Skolverket har sedan tidigare infört riktmärken för barngrupper i förskolan på max tolv barn i grupper upp till tre år, och max 15 barn i grupper mellan fyra och fem år. Hur tänker (S) och den styrande majoriteten i ljuset av dessa siffror?

Kristdemokraterna har på nationell och lokal nivå under lång tid drivit frågan om införandet av ett maxtak för barngrupper i förskolan, i linje med Skolverkets rekommendationer. Detta eftersom vi utgår från ett barn- och pedagogperspektiv. Vi vill också öppna upp för en mångfald av utförare, något som uppenbarligen har potential att minska grupperna, men samtidigt tar hänsyn till att alla barn är unika med olika behov.

När Sundsvall nu växer och behovet av förskolor ökar kan vi inte ta ekonomiska genvägar på bekostnad av våra barns och pedagogers långsiktiga hälsa. Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många olika personer. Forskning visar att för många relationer är stressande för små barn, något som riskerar få långvariga konsekvenser.

Mycket är alltså sig likt i politiken och du som väljare kan lita på att Kristdemokraterna i Sundsvall alltid kommer räkna mänskliga värden framför de ekonomiska, för vi vet, att på sikt är det värnandet om mänskliga värden som genererar ekonomiska.

Kelly Almqvist (KD), ersättare i barn- och utbildningsnämnden

