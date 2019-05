DEBATT: Replik: Därför saltas vägbanorna i Sundsvall på våren

Replik på insändaren "Livsfarligt att salta på sommarvägar – jag har själv åkt på tvären".

Signaturen ”Dubbdäck året runt?” funderar över varför det sprids en saltlösning på Sundsvalls gator nu under våren. Anledningen är att Sundsvall under några år har haft problem med luftkvalitén. Under början av 2010-talet överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxid, vilket är reglerat i miljöbalken. Lagen säger att kommuner som överskrider gränsvärden för vad som anses som farligt höga halter för till exempel partiklar, måste vidta åtgärder för att hålla nere de halterna. Därför togs ett åtgärdsprogram fram som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014.

Under den period på våren när vägbanorna är torra men många ännu inte bytt från dubbdäck så rivs mycket små partiklar upp från vägbanan, partiklar som är farliga för vår hälsa. Att utsättas för dessa partiklar ökar risken för olika lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier.

Det räcker inte med att sopa gatorna för att minska dammandet, utan man måste också se till att minska upprivningen av partiklar från den torra asfalten.

För att minska upprivningen av partiklar görs vägbanan fuktig genom att vi saltar den med kalciumklorid, en åtgärd som kallas för dammbindning. Det är en av de åtgärder som beslutades i åtgärdsprogrammet 2014 och som används för att få bukt med just andelen hälsoskadliga partiklar i luften. Dammbindningen har hjälpt till att hålla nere halterna av hälsoskadliga partiklar, förbättrat luftkvalitén och bidragit till att Sundsvalls kommun klarat lagkravet för luftföroreningar de senaste åren. Saltlösningen som används nu är väl beprövad och används i flera kommuner i Sverige, men vi följer kontinuerligt den forskning som görs för att utveckla nya metoder.

Vi går ut med information under de perioder som dammbindning sker så att folk ska vara uppmärksamma på den tillfälliga halka som kan bli när vägarna saltats. Det har sedan dammbindningen startat suttit varningsskyltar uppe längs de vägar som dammbinds, men vi använder också våra kommunikationskanaler som Facebook och sundsvall.se för att trafikanter ska vara extra uppmärksamma.

Gatuavdelningen på Sundsvalls kommun är skyltansvarig för dammbindningsåtgärderna tillsammans med Trafikverket och följer gällande regelverk för skyltning och vägarbeten.

Gatuavdelningen Sundsvalls kommun, genom Josefine Hagljung, kommunikatör

