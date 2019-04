DEBATT: Replik: Det är Asplund som kommer med egentolkade sanningar för politiska poäng

Replik på insändaren "Oseriöst av oppositionsrådet att använda vårdpersonalen som politiskt slagträ".

Lena Asplund (M), ordförande i Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd, drämmer till med två närmast kränkande påståenden, som påminner om det klassiska "argumentationen svag – höj rösten". Hon påstår att jag "använder personalen som slagträ" och än en gång skriver hon att jag kommer med "egentolkade sanningar för kortsiktiga politiska poäng".

Jag skrev att Sollefteå sjukhus tidigare drev en uppskattad läkarutbildning men att regionen skrotat den. Fel påstår Lena Asplund. Det finns sex AT-läkare och en handledare i Sollefteå.

Men nu råkar det vara så att Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) varje år gör en ranking av sjukhusens AT-utbildning. Och 2018 var Sollefteå sjukhus sämst i Sverige – på 68:e och sista plats. Så sent som 2014 låg sjukhuset på en 21:a plats. Om "skrota" utbildningen var ett för starkt ord – vad vill Lena Asplund kalla det?

Lena beskyller mig för att komma med "egentolkade siffror" när jag skriver att landstingets planerade besparing på 250 miljoner redan 2016 blev en kostnadsökning på 300 miljoner. Men detta är regionens egna siffror.

Hon påstår sedan att "kostnadsreduceringar genomfördes under den period Pia Lundin hänvisar till på 90 miljoner kronor". Det måste vara en verkligt "egentolkad" siffra. Se på landstingets/regionens årsredovisningar! Varken under mandatperioden som helhet eller under något enskilt år finns någon som helst minskning av de totala kostnaderna. Tvärtom. Takten i kostnadsökningarna ökade efter "sparprogrammet" 2016.

Pia Lundin, regionråd i opposition Sjukvårdspartiet Västernorrland

