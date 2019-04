DEBATT: Slopa regionerna – låt staten sköta sjukvården

Nu är Sverige snart det enda nordiska landet som fortsätter med sin uppdelning av sjukvården i politiskt styrda regioner och landsting. Danmark kom till insikt att den fördelningen inte fungerar eftersom vården blir för ojämn över landet. En statlig styrd sjukvård är därför att föredra.

Men i Sverige är våra politiker tysta och vill helst inte ta upp frågan, för den skadar den politiska arbetsmarknaden. Deras oro för att högt betalda politiska uppdrag och bidrag till partierna ska minska är inte orsak nog till att inte även vi i Sverige ska börja ifrågasätta den uppdelning vi har av sjukvården. Som det är nu så har detta skapat en miljardindustri av konsulttjänster som lever på den uppdelningen.

Det största flödet av privata inkomster från skattemedel är väl den som sker på grund av uppdelningen av sjukvården. Det är ju något som även sjukvårdspersonalen insett och utnyttjar, man tjänar mycket på att som läkare ta ut lite komptid och jobba extra som stafettläkare i ett annat landsting/region.

Alla politiker som tagit upp det förslaget har förlöjligats eller försvunnit från det politiska rummet.

Detta får fortsätta och utvecklas enbart för att politikerna inte vill erkänna att den svenska sjukvårdens organisation är felaktig. Sen verkar den också vara tabu att prata om detta inom svensk media. Tydligast var det under partiledarutfrågningen inför valet. När Ebba Busch Thor utfrågades så fick hon inte svara på sjukvårdsfrågan som alla andra partiledare fick, var det för att hon redan innan sagt att hon ville förstatliga sjukvården?

Alla politiker som tagit upp det förslaget har förlöjligats eller försvunnit från det politiska rummet och media har inte ifrågasatt eller ställt det politiska samförståndet mot väggen i den här frågan. Man vill tydligen inte skapa en opinion i just den här frågan, men i många mindre viktiga frågor så går man all in.

Det är dags att riktigt gräva i detta, det handlar om många miljarder i skattepengar som skulle kunna användas bättre. Hur många administratörer sitter i dag och räknar på olika fakturor mellan landsting/regioner för patientkostnader som inte skulle behövas om vi hade ett statligt ansvar.

Sen kan man säkert behålla en viss regional styrning för annat, men med en mindre skattegrund än de 7,6 miljarder man har att röra sig med nu. Om man tänker efter så är 7,6 miljarder en summa som vilket stort svensk företag som helst skulle vara rätt nöjt med att ha i omsättning.

Titta på Sollefteå, påverka lokalt?

Här har en av Sveriges minsta och sämsta regioner den intäkten i skattemedel och sköts av politiker som inte har nån utbildning eller vet hur man sköter ett stort företag. Kan det vara ett av problemen, förutom organisationen?

Det skulle vara intressant om någon av alla våra politiker kan försvara uppdelningen, utan det vanliga påståendet att man måste ha möjlighet att påverka lokalt. Titta på Sollefteå, påverka lokalt?

Statlig sjukvård nu

