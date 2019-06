DEBATT: Socialtjänsten ger stöd även när Slink in i Sundsvall är sommarstängt

I en insändare ställs frågor med anledning av beskedet att Slink in ska vara sommarstängt under fyra veckor. Jag vill därför redogöra för hur den politiska majoriteten i socialnämnden ser på situationen.

Slink in är i grunden en dagverksamhet och precis som de flesta andra dagverksamheter både inom individ- och familjeomsorgen och inom LSS så är det stängt under sommartid. Slink in har haft stängt tidigare år, men skillnaden nu är att det är stängt fyra veckor istället för en–två veckor. Det beror dels på svårigheter att rekrytera vikarier med erfarenhet av målgruppen, och dels på det tuffa ekonomiska läget inom socialnämnden.

Under de fyra veckor som Slink in håller stängt kommer socialtjänsten självklart följa utvecklingen i centrala Sundsvall och föra kontinuerlig kontakt med polisen och andra aktörer. Kommunen har också anlitat ordningsvakter som finns i centrala Sundsvall.

Många av dem som besöker Slink in har andra upparbetade kontakter med socialtjänsten, till exempel genom försörjningsstöd, och de kontaktmöjligheterna finns kvar under sommaren. Om allmänheten är orolig för en individ finns också möjlighet att ta kontakt med upparbetade strukturer, till exempel socialjouren och mottagningsgruppen.

När det gäller möjlighet till tak över huvudet så har socialtjänsten också genom avtal med Frälsningsarmén ett härbärge, Klippangården, som erbjuder ett antal sovplatser året om.

Självklart hade det varit önskvärt om Slink in hade kunnat ha öppet hela sommaren, men vi måste i ett tufft ekonomiskt läge prioritera resurser.

Den politiska majoriteten valde i höstas att utöka verksamheten till dygnet runt-öppet under de kalla vintermånaderna.

När det gäller Slink in ser vi det som en viktig motiverande dagverksamhet med låga trösklar för att få en bättre kontakt mellan den här målgruppen och socialtjänsten, och det är den politiska majoritetens vilja att den ska finnas kvar och utvecklas.

Niklas Säwén (S), ordförande socialnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook