DEBATT: Styrelsen för SDFF måste avgå snarast – annars kan fotbollsföreningen försvinna

I allt sorl inom den lokala idrotten så försvinner rösterna från spelare och medlemmar inom SDFF.

Styrelsen väljer att tiga efter föregående vecka, då krisen inom SDFF klev in in offentlighetens rum. Styrelseordförande Mikael Torstensson uttalade sig i ST, om att de skulle rannsaka sig själva och Medelpads fotbollförbund uppmanar dem att i handling bevisa att de gjort just det.

I måndags kväll hölls det ett nytt möte mellan spelare, styrelse och före detta tränaren Mattias Nylund. Det visade sig lika utsiktslöst som tidigare. Styrelsen kunde inte presentera något, varken tränare eller att de på något vis tänker förändra sig.

Alltså en ny vecka utan tränare.

"De får väl träna själva!", var uppmaningen från en styrelsemedlem.

Det uttalandet säger mycket om hur engagerad den så kallade styrelsen är. Seriestart om cirka tre veckor, ett flertal träningsmatcher och DM-match nu på onsdag.

Tyvärr finns nu bara en lösning på det här, annars kommer SDFF som fotbollsförening att försvinna. Styrelsen måste avgå snarast! Det behövs nytänkande samt agerande.

Så styrelsen, avgå så fort som möjligt med lite värdighet i behåll. Rasera inte möjligheten för flickor och unga kvinnor att göra något de verkligen brinner för. Det är nog så viktigt i dagens samhälle och för idrotten i stort.

EL

■■ Följ ST Debatt på Facebook