DEBATT: Timråsupportrar skämde ut sig – glädjen med att åka och heja fram laget fick en tråkig avslutning

Ett härligt gäng åker buss i flera timmar för att stötta vårt älskade Timrå IK. Resan ner är hur trevlig som helst och förväntningarna stora.

Första perioden sjunger och hejar vi. Stämningen är på topp.

Under andra perioden så blir flera i laget provocerade av några sittande Oskarshamnssupportrar bredvid klacken och det uppstår heta känslor.

Men att se hur vissa supportar från klacken börjar bete sig som barnrumpor och uppvisa ett beteende som inte hör hemma på en hockeyarena är under all kritik.

Under tredje perioden kastar någon ur vår klack in en flaska på isen och några sekunder senare viner nästa flaska in över sittplats. Flera personer ur klacken står stora delar av de två sista perioderna och skriker och gör gester mot sittplats. De söker verkligen bråk. Skitdåligt!

Vi var flera som skämdes för vår egen supporterklubb och glädjen med att åka och heja fram laget fick en tråkig avslutning.

Jag hoppas verkligen att detta inte ska hända igen på framtida matcher. Vi måste vara bättre än så här. Timrås supporterklubb, med fina gamla anor, ska inte hamna bland "huligan-klackarna" och skämma ut sig på detta sätt.

Det var även tråkigt att spelarna inte kom fram till klacken och tackade. Vi tar semester från jobbet, åker buss i elva timmar för att stötta er och ni lämnar isen utan att titta åt klacken. Respektlöst även om förlusten var tung.

Tikare i hjärtat

