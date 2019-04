DEBATT: Vad är skälet till att cheferna för Näringslivsbolaget har sopats av banan – är det häxprocess år 2019?

Under de senaste 10-12 åren verkar det som att Sundsvalls kommuns tjänstemanna- och ibland politiska ledning, sorterat ut starka kvinnor och en och annan man som inte passade in i styrsystemet. Medarbetare som har fått uppleva sig ovänligt behandlade och till och med utmobbade. Det har i så fall varit en konsekvens av styrsystemet New Public Managments sätt att påverka organisationen. Straffsanktioner och rädda tjänstemän är några av konsekvenserna.

Med en ny ledning i kommunen hoppades vi medborgare på ett annat lugn och tjänstemän som i trygghet kan utföra sina arbetsuppgifter. Men nu funderar vi.

Vi fick ett stadsutvecklingsbolag som med 3,7 miljoner av skattemedel helt ogranskat kan köra sitt eget race för att hantera dessa medel. Var är resultatet? Det synas inte eller redovisas. Detta bolag flyttade in i Näringslivsbolagets lokaler. Och plötsligt har vi en trio toppledarkvinnor på nämnda bolag som sopas av banan.

Näringslivsbolaget ordförande verkar oroväckande intresserad av att ”gå till botten” med varenda detalj. Det känns häxprocessigt. Nämnde ordförande deltog själv på ett möte som hölls i de konferenslokaler som lades chefstrion till last för att ha hyrt vid ett tillfälle.

Det sägs tydligt att det inte misstänks oegentligheter. Så vad är den sakliga grunden att sopa tre personer av banan, skandalisera deras namn och göra det helt omöjligt för dem att få en framtid i stan? Är utredningen beställd för att få fram ett visst resultat? Vem skyddar sig själv eller andra? Råder andra värdemätare för kvinnliga toppchefer än män?

Var det bara ytterligare ett sätt att rensa ut kvinnor som inte längre passar in?

Det är bra med anonym visselblåsning säger kommunen stolt. Nej, det är det inte alls. Vad är det för organisation som bygger in otrygghet och rädsla för att sedan erbjuda anonym angivelse? Kommundirektören och juristen blir domare utanför rättssystemet med rätt att fatta beslut som kan förstöra människors liv. Vill någon rättmätigt kunna visselblåsa så skall den personen kunna göra det öppet och tryggt och ta ansvar för sin kritik. Organisationen skall skydda den personen och chefer skall inte tillåtas ta till straffsanktioner. Det är ett stort arbete med att återställa den tilliten och tryggheten.

I det här fallet skulle frågan tagits upp i bolagets styrelse, de utpekade cheferna skulle öppet ha tagits in från början och redogjort för sina ståndpunkter och en eventuell utredning ha beslutats där. På så sätt hade handling skett på korrekt sätt samtidigt som de berörda hade fått en chans att få leva vidare. Nu visar handlingen hur kommunen tar över och att ledningsgruppen egentligen bara är en skenfunktion, en dekoration.

Har Näringslivsbolagets chefer gjort sig skyldiga till de hemskheter som placerat dem på bålet? Det vet vi inte. De har säkert gjort fel på olika sätt. Men motiverar det den behandling de utsätts för? Eller var det bara ytterligare ett sätt att rensa ut kvinnor som inte längre passar in? Ska vi gissa att kommande chefer är män eller att det finns någon man bakom det hela som inte visar sig?

"Harold Gote"

