DEBATT: Vindkraften skapar arbetstillfällen i Ånge

Att vara ung idag i Ånge kommun, och även i andra inlandskommuner, innebär flera utmaningar. De som vill bo kvar, och även de som gärna vill komma hem igen, behöver ett jobb! Vad finns det att välja på idag? Vad kommer att finnas i framtiden? Vad ska jag skaffa för utbildning?

Men just nu är läget i Ånge kommun annorlunda!

Under förutsättning att politikerna i Ånge kommun ser möjligheterna och fattar rätt beslut kommer det inom fem år att investeras tio miljarder i kommunen. Jämför det med investeringen i Östrandsfabriken som är på 7,8 miljarder. Det handlar om flera vindparker, totalt 150–200 vindsnurror, en ny stamnätsstation i Tovåsen och 600–1000 MW i elproduktion.

Genom utvärderingar av olika vindprojekt, gjorda av Vindkraftscentrum i Strömsund, vet vi idag att det genereras arbetstillfällen både under byggfasen och därefter under driftsfasen som är på 25–30 år. Rapporter visar till exempel att när de två parkerna i Jämtland (Munkflohögen och Åskälen) byggdes var 80 olika branscher involverade. Av totala antalet utförda arbetstimmar stod lokala och regionala företag för hela 84 procent av timmarna. Montage av torn och turbiner utförs huvudsakligen av utländska företag och är därför inte medräknat i rapporten.

Det kommer att byggas mycket vindkraft över hela vårt land i många år framöver när vi ska förverkliga riksdagsbeslutet att all elproduktion i Sverige ska vara 100 procent förnybar och fossilfri senast år 2040.

För Ånge kommun skulle den långsiktiga, hållbara vindkraftsutvecklingen skapa cirka 200 arbetstillfällen per år över fem år i Ånge kommun. Därefter cirka 85 årsanställningar per år under en drifttid på 25–30 år.

Att detta skulle göra stor skillnad för såväl medborgare och företag i kommunen behöver knappast understrykas.

Det kommer att behövas företag som kan transportera sten och grus, spränga berg, laga punkteringar och gjuta betong. Det kommer också bli många kringeffekter och då behövs företag som sköter bostäder, transporter, mat, förnödenheter, med mera. Och det kommer också att behövas människor med kompetens att serva och underhålla alla verken, de kallas vindkraftstekniker.

Branschen bedömer att det behöver utbildas minst 170 vindkraftstekniker varje år under många år framöver för att täcka det stora behovet.

Vindkrafttekniker är ett fritt yrke och man jobbar som klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt och i snitt behövs det en vindkraft-tekniker för fem verk.

Idag finns två YH-utbildningar till vindkraftstekniker, en i Halland och en i Strömsund. Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under 1,5 år.

Se möjligheterna, gör dig anställningsbar och sikta högt!

Christina Rylander Bergqvist, talesperson för markägarsammanslutningen Klevvind, Fränsta

