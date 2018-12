Ingemar Nilsson (S): Svanberg duckar för problemen i sina förslag om en bättre bostadsmarknad

Svar på Marcus Svanbergs debattartikel "Vi måste flytta mer – här är fem åtgärder som politikerna bör driva för en ökad rörlighet".

Sverige behöver en bättre fungerande bostadsmarknad. I det håller jag med Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Däremot duckar Svanberg för ett antal problem i de förslag som han lägger fram:

1. Sänkt eller slopad reavinstskatt riskerar att öka klyftorna. De som har byggt upp värdet på sin fastighet via generösa ränteavdrag slipper att betala skatt, medan många skattebetalare som är med och betalar ränteavdragen får noll tillbaka. Precis som när fastighetsskatten slopades leder en slopad reavinstskatt till en stor skattesänkning och förmögenhetstillväxt för de rikaste. Det gynnar storstadsregionerna och ökar de regionala förmögenhetsskillnaderna.

2. Ja, det är nödvändigt att trappa ner ränteavdragen, men det måste ske under ordnade former. I kombination med slopad reavinstskatt gynnar det äldre som redan har bostad långt mer än unga som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att kompensera krävs en riktigt ordentlig avkylning av prisutvecklingen, vilket jag inte tror att Svanberg egentligen vill ha.

3. Gällande amorteringskravet är det fullt rimligt att man betalar av sina lån. Det skapar i längden en mer sund värdetillväxt och tryggare finanser för vanliga bostadsägare, precis som ett välavvägt bolånetak. Att sätta människor i skuld är inte klok politik.

4. Ja, vi ska sänka trösklarna för unga. Här finns mycket som kan göras, men en fortsatt hög byggnadstakt på hyresrätter är viktigast.

5. Nej, marknadshyror är inte rätt väg att gå. Att avreglera hyresmarknaden skulle innebära en mindre jämlik bostadsmarknad, med kraftiga hyresökningar. Det finns idag många fördelar för de som äger sin bostad som inte gäller för de som hyr, exempelvis ränteavdrag och rot-avdrag. Att göra det ännu dyrare för hyresgäster är inte rätt väg att gå.

Bostadsmarknaden är en komplex fråga som behöver breda och långsiktiga politiska lösningar. Jag välkomnar en seriös debatt där skattefrågor utgör en del av lösningen, men inte hela.

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

