Stefan Falk (L): Gamla E4 hade kunnat få körfält för kollektivtrafiken – det här går Sundsvallsborna miste om nu

Trots det kaos som råder kring regeringsfrågan på nationell nivå så går den politiska vardagen här på lokal nivå vidare. Villkoren för utvecklingen sätts nu med den budget som kommunfullmäktige beslutar om på måndag. Även om vi förra månaden kunde känna igen flera av våra politiska förslag i den ”regeringsförklaring” som Peder Björk presenterade då, så är det långt ifrån en liberal frihetsutvecklande budget som S, C och V nu lägger fram.

Så hade det inte behövt vara om Centerpartiet i Sundsvall hade klarat att välja att samarbeta med oss i Liberalerna snarare än V, men nu vågade man inte ens sätta sig i diskussioner om vad detta samarbete skulle kunnat innehålla.

Därför tänker jag här redovisa något av det Sundsvallsborna nu går miste om:

► Näringslivspolitiken – C och L skulle gemensamt kunnat ställa tydligare krav som utvecklar förtroendet mellan kommunen och näringslivsorganisationerna, vilket inte är på topp just nu. Vi inom L vill att kommunens inköpsstrategi formuleras om och förenklas. Som det är nu, med allt blankett-ifyllande som kommer liksom krav att ha fullständig koll på underleverantörer, så kommer sannolikt LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv att fortsätta vara negativa till kommunen.

► LOV inom äldreomsorgen – C har, åtminstone på nationell nivå, varit det parti som starkast har kämpat för en större valfrihet, inte minst för våra äldre. Den frihetsreform som vi införde inom hemtjänsten tillsammans har hittills stoppats från sin naturliga fortsättning gemensamt av S, V och SD i ohelig allians. Utan V hade detta, med vårt stöd, varit lättare för C att sälja in gentemot S.

► Gröna kommunikationsinvesteringar och grön utveckling – Vi bör gemensamt driva på för en snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar, lättare att använda cykel året runt och pendlarparkeringar. Om vi hade behållit 2+2 körfält på gamla E4 hade kollektivtrafik-pendlartrafik kunnat bli reserverat för ett av fälten i varje riktning. V ser sig ju som det stora miljöpartiet efter Naturskyddsföreningens ranking i våras. På lokal nivå syns detta inte särskilt tydligt, det var ju under vårt gemensamma styre 2010-2014 de riktigt stora åtgärderna genomfördes. Med Mp ute ur bilden så hade det funnits stora förutsättningar för C att, med vårt stöd, nå oomtvistad status inom vår kommun.

► Skolan – här har vi Liberaler ett batteri av förslag som C sannolikt vill stötta huvuddelen av. S har ju inte varit särskilt effektiva i att utnyttja den kraft som våra friskolor ändå är. En valfrihetsreform där alla ska välja skola, det ser vi som en typisk mittenpolitik som knappast blir genomförd när V är med. Risken för segregering minskar då, särskilt i kombination med rätt till skolskjuts oberoende av vilken skola familjen väljer.

Nu är det ingen idé att gråta över spilld mjölk, men jag kan inte låta bli att peka på att det nog är lättare att genomföra den liberala politik ni i C säger er vilja genomföra tillsammans med ert systerparti L än med V, ett parti med rötter i ofrihetens kommunism, ett parti vi i L vill samarbeta med lika lite som med SD.

Stefan Falk, gruppledare för Liberalerna i Sundsvalls kommunfullmäktige

