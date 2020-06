Debutanten bäst i GIF Sundsvall – här är betygen efter 1–1-matchen

Matchen inleddes i ett högt tempo mellan två, spelande lag som hela tiden ville framåt. Det frejdiga spelet blandade och gav och bjöd på såväl fina kombinationer och snygga långbollar som bolltapp.

I 16:e minuten kom det första målet.

Dalkurds Hampus Findell plockade upp bollen efter en stökig situation och avlossade kanonen mot GIF-keepern Andreas Anderssons högra hörn. Men bollen fick en ny riktning när den tog i mittbacken Anton Eriksson och målvakten kunde bara se på när bollen retsamt rullade in mitt i målet.

Kvitteringen kom kvarten senare. En tveksam straff dömdes till hemmalaget efter att Oliver Berg ramlat efter en närkamp med Dalkurdsförsvarare. Lagkaptenen Pontus Engblom stegade fram, sköt – och straffen räddades av Filip Anger. Men Engblom var snabbt framme på returen och dunkade in bollen.

Efter målet var det GIF Sundsvall som tog över spelet, även om Dalkurd stack upp med ett antal kontringar. Något mer mål blev det dock inte.

Förutom inledningen av andra halvlek så var spelet en aning svalt sista 45 minuterna. Även om båda lagen gick för seger lyckades ingen riktigt få det att stämma fullt ut. Henry Offias skott, som snyggt räddades av Andreas Andersson från nära håll, och Pontus Engbloms avslut, som räddades av Filip Angers högerfot på en snygg parad, var två av de vassare chanserna.

En annan het möjlighet var Jesper Carström, som efter en riktigt fin passning av Niklas Dahlström tog sig in i plan, avlossade storkanonen och fick se bollen gå stenhårt i ribban.

Dalkurd gjorde mål med några minuter kvar av ordinarie tid – ett mål som blev bortdömt för offside. Tveksamt, sett till tv-bilderna, och Dalkurd var nog inte överdrivet nöjda med domarinsatsen efter två tunga beslut som gick i GIF Sundsvalls favör.

Bortalaget var de som tryckte på mest och bäst i slutet men bollen vill inte in i mål. Samtidigt fick hemmalaget inte alls till spelet lika bra i andra halvlek som mot första.

Matchen slutade 1–1 och innebär att GIF Sundsvalls segersvit är bruten och att de har sju poäng efter tre matcher. Dalkurd har fem poäng efter tre matcher.

Matchen

GIF Sundsvall–Dalkurd 1–1 (1–1)

Målen: 0–1 (16) Hampus Findell, 1–1 (31) Pontus Engblom, straff.

Domare: Robert Daradic.

Publik: 0 (publikförbud).

Statistiken

Avslut (totalt): 13–11.

Avslut (på mål): 4–6

Avslut (i målställning): 1–0.

Hörnor: 5–3.

Gula kort: 2–4.

Betygen (4–2–3–1)

OBS! Skalan går från 1–5

Andreas Andersson 3

Kommentar: Bolltouchen via Anton Eriksson gjorde Dalkurds mål omöjligt att rädda. Stod för riktigt fin reaktionräddning på Henry Offias skott i 66:e minuten. Gjorde inga misstag och var kylig i spelet med fötterna.

Niklas Dahlström 3

Kommentar: Inledde en aning valpigt i sin debut men växte rejält ju längre matchen gick. Vågade ofta ta sig upp, kombinerade bra med Johan Blomberg på högerkanten och stod för ett par riktigt vassa passningar som hade kunnat leda till mål. En debut med mersmak, helt klart.

Anton Eriksson 3

Kommentar: Bättre än i de två inledande matcherna. Stod för viktig, och snygg, glidtackling som räddade farligt läge i första. Borde styra spelet ännu mer för skickligheten finns där.

Alexander Blomqvist(ut 53) 2

Kommentar: Höll Dalkurdsspelarna borta från de centrala delarna och stod bland annat för en magisk långboll till Niklas Dahlström – men även för en rejäl tabbe. Fick kliva av skadad.

Dennis Olsson 3

Kommentar: Gjorde en bra match med offensiva utflykter och höll tätt bakåt på sin kant. Vågade dra spelare vid ett par tillfällen, det kan han göra oftare.

Juanjo Ciércoles 2

Kommentar: Fick kämpa för att få tag – och fram – bollen mot ett pressande Dalkurd. Fick inte till det långa passningsspelet likt tidigare matcher.

Pontus Silfwer 2 (ut 82)

Kommentar: Har själv sagt att han letar formen och den får han nog leta vidare efter, även om han inte var dålig. Stod för några fina defensiva insatser man hade för lite boll och stod dessutom för ett par farliga bolltapp.

Johan Blomberg 3 (ut 82)

Kommentar: Kombinerade bra med Dahlström på högerkanten. Tvingades kliva ner lite väl djupt för att hjälpa mittfältskollegorna så var inte det offensiva hot han kan vara. Stod för riktigt bra inlägg.

Oliver Berg 2

Kommentar: Norrmannen var involverad i mycket och gjorde en hel del bra och en andra saker mindre bra. Slet som ett djur. Inte lika aktiv i andra.

Jesper Carström 3 (ut 72)

Kommentar: Stod för en imponerande första halvlek. Borde ha fått bollen mer, för han var stekhet. Vågade utmana, gjorde rätt val rakt igenom matchen och var nära, nära att göra mål men det var en ribba i vägen.

Pontus Engblom 3

Kommentar: Straffen var faktiskt rätt dålig, men han reparerade det med returen som gick in i mål. Var nära att göra två mål men en fin fotparad av Dalkurds målvakt Filip Anger stoppade det. Fick inte mycket att jobba med i andra.

Inhoppare, David Myrstam 2 (in 53)

Kommentar: Rutinerad som få i truppen och gjorde sitt jobb när han ersatte skadade Blomqvist. Minus för ett par dåliga passningar men allt som allt godkänd.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Tobias Eriksson (in 82), Paya Pichkah, Johan Andersson, Marc Mas Costa (in 82), Albin Palmlöf (in 72).

Bäst på planen

Niklas Dahlström. Står för en riktigt fin debut från start och var den som utmärkte sig mest av hemmaspelarna. Vågade spela svårt när det krävdes och ställde sig absolut inte med mössan i handen utan tog för sig från första till sista minuten.

Nästa match

Fredag 3 juli (19.00): Trelleborgs FF (Vångavallen).