Del 1: Det hände i Timrå 2019 – Kungligt besök med invigning och nyöppning av anrik herrgård

2 januari Fiskeklubb ger ut receptbok på sex olika språk.

Abborre, gädda och strömming. Tre simmande arter som finns med i den unika receptbok fiskeklubben från Timrå tagit fram. – Det här jättestort, säger Ingela Dahlin, projektledare.

5 januari Föreningen har under flera år kämpat för att det rikskända Y:et ska räddas. Nu är beslutet om en upprustning taget och miljonsatsningen på Bengt Lindström jättelika konstverk i deltat är välkommet. – Det här är verkligen ett glädjande besked, säger Agneta Lindén ordförande.

8 januari Bara ett år efter det att byggföretaget slog upp portarna på Terminalvägen byggde de ut. Nu är det dags igen och den här gången blir det ett helt nytt byggvaruhus i Timrå. – Det är logistiken som gör att vi måste hitta på något större för att kunna ta nästa steg, säger Fredrik Signeul, platschef.

18 januari Trots blåljus och alla varningssignaler på blev räddningstjänstens bil påkörd bakifrån. Ingen blev skadad men utryckningsfordonet hamnade i diket och det är bara en av flera incidenter vid olycksplatser. – Det handlar om att visa respekt för varandra i trafiken, säger Thomas Åslin, inre befäl.

29 januari Timrå och Sundsvalls förstabilar först ut.

Direktmeddelande på radion i bilen när räddningstjänsten närmar sig. Det är ett led i arbetet med att jobba för bättre säkerhet på vägarna. – Det kommer förhoppningsvis att börja användas nu i vår, säger Magnus Rudberg, ställföreträdande gruppchef.

30 januari Arbetsförmedlingens varselplaner gick ut i hela landet under onsdagsmorgonen. Så även på det lilla lokala kontoret i Timrå. – Jag hade en informationsträff i morse, säger Peter Larsson, sektionschef.

2 februari Redan förra året sökte hästsportföreningen hjälp för att få råd till foder. Då hade bidragskassan bokstavligen snöat bort. Nu gjorde man ett nytt försök och den här gången var politikerna givmilda.

14 februari Här skapas historia i Timrå. På torsdagen invigde Carl XVI Gustaf nya Östrandsfabriken – efteråt skojade Hans Majestät Konungen med personalen.

22 februari Invånarna i Sundsvall och Timrå blir allt fler. I Timrå är det tredje året i rad med ökat antal kommuninvånare och nu är man nästan lika många som under toppåret 2013. – Härligt. Det är jättekul men jag är inte särskilt förvånad, säger Stefan Dalin (S).

23 februari Här öppnar Timrås nya hotell, lunchrestaurang och konferensanläggning. Krögarparet Malin och Peter Jansson storsatsar på anrika Wifstavarfs Herrgård. – Den här typen av möjligheter till affärsluncher finns ingen annanstans i centrala Timrå, säger Peter Jansson.

24 februari Inte en stol var ledig i Ljustorps bygdegård under söndagskvällen. Anledningen stavas The Cadillac Band. Det rikskända bandet är just nu ute på sin första Norrlandsturné.

26 februari Familjen Banér säljer sitt drömhus – för att förverkliga drömmen om ett nytt liv. Till sommaren går flyttlasset till Fuengirola i Spanien. – Det är förstås känslomässigt att lämna det här huset. Vi ser inte det här som ett äventyr, mer som ett sätt att bryta ekorrhjulet, säger Maria.

27 februari Hon har länge jobbat för att främja miljön på flera olika sätt. Under onsdagen fick den aktiva fiskeentusiasten från Timrå betalt för sitt idoga arbete. – Det är ju fantastiskt att få feedback på det man gör, säger Ingela Dahlin, vinnare av landstingets miljöpris 2018.

4 mars NHK Group i Timrå fortsätter att växa. Nu har bolaget köpt finska Tarpaulin Team vilket gör att bolagets omsättning kommer att öka till 350 miljoner kronor. – Vi siktar på att bli störst i Europa på sikt, säger Niklas Nordlund, vd för NHK Group.

14 mars Skogsjätten SCA vill bygga ett världsunikt bioraffinaderi på Östrandsfabriken. Förberedelserna har pågått under en tid och nu har ett nytt steg tagits i processen. – Vi har lämnat in en miljötillståndsansökan, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör vid SCA.

18 mars Han har varit aktiv inom Sverigedemokraterna under många år. Nu lämnar han samtliga uppdrag och hoppar helt av politiken. – Det är dags för andra att kliva fram, säger Marcus Molinder.

19 mars Det begås fortfarande många olika brott i Timrå kommun. Men brottsligheten minskar – det visar färsk statistik från polisen. Störst sänkning av den kriminella aktiviteten sker i Bergeforsen.

24 mars En man anställd av Timrå kommun anklagas för sexanspelningar, trakasserier och prat om "ponnyporr". Många vittnar om hans snuskprat. Mannen arbetar med ungdomar och var i höstas nära att få sparken, bara för att räddas kvar i sista stund. Själv säger han att ord står mot ord.

27 mars Efter tio år som frontman inom Kristdemokraterna i Timrå slutar han. KD-toppen flyttar från kommunen och lämnar alla politiska uppdrag. – Jag har gjort mitt i Timrå, säger Henrik Sendelbach.

31 mars Far och son Nylander blev vittnen till drunkningstillbudet strax norr Bergeforsens laxodling på söndagen. De hade en båt liggandes vid strandkanten som de använde för att undsätta den nödställda kvinnan och hennes hund. – Vi är glada att det gick bra, säger Bosse Nylander.