Del 4: Det hände i Timrå 2019 – Jordskalv, oväntat älgbesök och skattehöjning chockade Timråborna

1 oktober Älgen blev inträngd på förskolans innergård och krossade en ruta till förskolan, hoppade in i lokalen, sprang runt och hoppade sedan ut genom ett annat fönster. – Det var helt sjukt. Jag har aldrig sett något liknande, säger Micke Aronsson som blev vittne till händelsen.

3 oktober Klockan 18.00 på torsdagskvällen drar vägarbetena på E4 i Svarvarböle igång. Problemen på vägsträckan har funnits länge och i somras avslöjades orsaken. – Vi gjorde undersökningar med geo-radar, säger Kristofer Engstrand, projektledare.

4 oktober En lastbil välte under natten på E4 i höjd med Bye norr om Timrå – totalt var tre lastbilar inblandade i trafikolyckan. Vägen stängdes av helt fram till 13.30 och under tiden leddes trafiken om via andra vägar.

8 oktober För boende längs vägen mellan Svarvarböle och Hässjö blev det trafikintensiva dagar. Europavägens trafik leddes om och på den dryga halvmilen långa sträckan blev det trångt. – Jag höll på att smälla med en lastbil som genade i en kurva säger Linda Svensson, boende i Rolandsbacke.

11 oktober Nu återstår bara några penseldrag innan renoveringen är klar. Till veckan börjar avtäckningen och snart kan alla se det nya färgsprakande Y:et. – Det är återigen den färgbomb som det var en gång i världen, säger Patrik Eriksson, arbetsledare.

15 oktober Upprustningen av sädesmagasinet på Lögdö bruk kostar massor. Senaste kostnadskalkylen ligger på uppemot sex miljoner kronor och nu söker kommunen hjälp.

22 oktober Folkets hus i Söråker är en av de platser där SVT:s succéserie Vår tid är nu förhandsvisas på söndag. Intresset är superstort och med skådespelare från serien på besök ökar publiktrycket.

24 oktober Fiskeklubben bjöd in till hemlig fiskeresa med ett gäng youtubers. Det uppskattades bland ungdomarna som nappade direkt.

26 oktober Fastighetsbolaget Timråbo har stora planer på att bygga nya hyreshus i Söråker. Därför har man skickat ut en fråga om vilka önskemål som finns för bostäder på orten.

29 oktober Skattehöjningen i Timrå är ett faktum. För varje hundralapp som en kommuninvånare tjänar går ytterligare 95 öre i skatt. Det betyder att en familj med medelinkomst kommer att bli av med ungefär en månadshyra under nästa år.

29 oktober Jordskalvet, en kilometer norr om Stavreviken, uppmättes till 1,9 på Richterskalan. Seismologen Björn Lund var inte förvånad över platsen det inträffade på. – Norrlandskusten är seismiskt väldigt aktivt, säger han.

3 november Planerna var stora och bygget av det nya villaområdet skulle snart vara igång. Det var för ett par år sedan men efter det att träden fälldes tog det stopp.

5 november Föräldrar och elever i Ljustorp kan andas ut. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet är intresserade av att gå vidare med förslaget om att slå ihop skolorna i Ljustorp och Bergeforsen.

14 november Det går snabbt utför när skidåkarna kastar sig ner för Skönviksberget. Men när de kommunala kvarnarna ska mala går det definitivt inte lika fort. Något som förmodligen resulterar i att slalombacken förblir stängd ett bra tag till.

18 november Det finns i princip ingenting kvar av byggnaden som under söndagen brann i Timrå industriområde. Där förvarades maskiner och verktyg och det mesta brann upp. – Det handlar om ett värde på någonstans mellan åtta och tio miljoner kronor, säger Johan Norell, ägare.

24 november För fyra år sedan sa miljödomstolen nej till en campingplats i Skeppshamn. Nu gör Timrå kommun ett nytt försök att få tillstånd för camping på Åstön.

29 november På torsdagskvällen frontalkrockade två bilar på väg 331 i Åsäng, Ljustorp. Fyra personer var inblandade i krocken och på fredagsmorgonen bekräftade polisen att en man i 40-årsåldern från Sundsvall avlidit i samband med olyckan.

9 december Nu har kommunfullmäktige i Timrå tagit det definitiva beslutet att bygga en ny simhall. Investeringskostnaden är 247 miljoner kronor och den ska vara färdig hösten 2023.

11 december Det stora byggvaruhuset på Terminalvägen börjar ta form. Tak och väggar är på plats men än dröjer det innan kunderna kan handla. – Det återstår en hel del markarbete och mycket jobb invändigt, säger Fredrik Signeul, platschef.

15 december Första besöket i Timrås nyproducerade Kinalägenheter.

16 december Omledning av trafiken och flera långvariga förändringar på vägnätet i centrala Timrå. Det blir resultatet efter det att bron över E4 stängts av för tung trafik. – Det här kommer att ta flera år att lösa, säger Glenn Mattsson, trafikingenjör.

19 december Planerna på att bygga ett nytt höghus i Söråker går vidare. Det har AB Timråbo beslutat efter återkopplingen på den första intresseförfrågan. – Det har varit ett fantastiskt gensvar, säger Micael Löfqvist, vd.

27 december Marie Holms 87-åriga mamma är en av många pensionärer som drabbas när priserna för vård och omsorg höjs. På några månader har räkningen stigit med 1 000 kronor – allt detta för samma jobb. – Hela hennes bostadstillägg går till Timrå kommun, säger Marie Holm, som inte fått någon förklaring till chockhöjningen.