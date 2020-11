Den mystiske Getmannen – pjäs om hemsökelse väver skickligt samman nutid med legend

För internetgenerationen är "creepypastas" skräckhistorier som traderas på nätet, där de kopieras och klistras in i olika forum (paste). Här förekommer flitigt getmannen, en varelse med gethuvud och bockfötter, som kan spåras till urtiden via guden Pan, demonen Baphomet, avbilder av behornade åskgudar som Tor och samernas Horagalles, och så vidare.

I Västerbottens inland hittade Love Ersare från Skuggteatern i Umeå en lokal inkarnation av getmannen - de märkliga och otäcka saker som hänt vid det hemsökta Getskallberget. Om dem finns många vittnesmål både från äldre och nyare tider. I skogen, i baksätet på bilen, bakom sig på cykeln har folk hört flåsningar och ibland skymtat en varelse med gethuvud. Legenden säger att här en gång mördats en samisk nåjd, vars grav skändades och skallen ersattes med en getskalle.

Ingen av oss får ju någonsin, i våra egna liv, facit på om det som händer är mening eller tillfällighet.

I en form som är mitt emellan gestaltning och föredrag väver Love Ersare samman legender och traditioner med en berättelse om hur han själv gett sig ut på ett sök, i arkiv, via intervjuer och på nätet, för att klarlägga vad som händer vid Getskalleberget. Han ska också ha tillbringat en natt ensam där. Efterforskningarna ger en modern touch, liksom att han hela tiden återkopplar till dagens teknik: Facebookvänners vittnesmål och varningar, inspelningar, mobilljus.

Spännande blir det: åskan som kom från ingenstans, flåsningen utanför tältet som han spelat in, ljuset från mobilen. Och jodå, vi får en inlevelsefullt dramatiserad getmansberättelse också, och får bli härligt skrämda. Men skickligast är hur han väver in sig själv i de gamla legenderna och landar i en möjlig samisk "seite", en helig plats, där krafter verkar som störts av hans storsvenska intrång. Då krävs en ritual för att be om förlåtelse - för hela den svenska behandlingen av samerna.

Hans intrikat hopflätade berättelse och tolkningar av tecken och fynd övertygar och lyckas på något sätt överbrygga otrolighetsgapet mellan saga och verklighet. Ingen av oss får ju någonsin, i våra egna liv, facit på om det som händer är mening eller tillfällighet. Det är upp till oss själva att avgöra.

Att mänskligheten så hårdnackat vägrar överge det övernaturliga är bra. En värld där det bara finns naturliga förklaringar, rena dumheter och inget mer är en kortsynt, självgod och urtråkig värld.

Recension - Teater

Skuggteatern: Kallras

Av och med: Love Ersare

Kostym och rekvisita: Frida Allberg

Pangea, Timrå 5 november

Arrangör: Timrå Riksteaterförening