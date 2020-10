Det blir avgörande för Timrå IK i premiären: "Måste skapa energin själv"

► Matchen

Timrå IK–Björklöven, Hockeyallsvenskan.

Fredag 19.00, NHC Arena.

► Läget i laget

Samtliga spelare har tränat under veckan och finns tillgängliga för spel, vilket innebär att Timrå kommer med två målvakter, åtta backar och tolv forwards till matchen.

Jacob Johansson är tilltänkt förstamålvakt den här säsongen och är också den som står i premiären så länge inte något oväntat händer.

– Alla är friska och krya. Hur vi kommer att formera laget får vi se men vi kommer att dressa alla spelare. Sedan hur mycket speltid alla får beror lite på matchbild, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

► Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

"Det blir en tuff nöt att knäcka. Vi vet ju att Björklöven är ett fantastiskt bra lag, som nu också spetsat till det med Oscar Steen och Grundström (Carl), så det är klart att det kommer att bli tufft. Men vi såg ju uppe i Umeå sist att spelar vi på vår högsta nivå så har vi bra chans att vinna.

Du sa på isen några sista ord till laget om att "nu ska vi äta och sova ishockey framöver".

"Vi vet att vi kommer att få ett tufft matchschema eftersom det ska in lite extra matcher under uppehåll och så vidare, så vi kommer inte att kunna vila speciellt mycket eller göra andra saker utan det kommer att bli äta, skita, sova hockey som jag brukar säga. Det är det som gäller nu och det gäller att förbereda sig så bra som möjligt till varje match. Kan vi göra det lite bättre än motståndarna så har vi en fördel. Det gäller för killarna att leva professionellt nu framöver och ta hand om kropparna."

Något speciellt som blir extra viktigt mot just Björklöven?

"Nej, vi har inte lagt så mycket fokus på dem utan för oss handlar det om att komma ut med mycket energi, det är då vi är som bäst. Nu kommer vi inte att få våra fantastiska supportrar i ryggen utan vi måste skapa den energin själv, så det är väl det vi pratat mest om så att vi är redo när pucken släpps 19.00."

► Notera att ...

.. Timrå IK vann det senaste försäsongsmötet lagen emellan med 7-5. Matchen innan vann Björklöven med 5–4.

.. Viktor Lodin har varit Timrås främsta målskytt på försäsongen med sex mål.

.. Björklöven har alla spelare tillgängliga utom Gustav Possler som är ett frågetecken enligt VK.

► Så följer du matchen

Matchen spelas med endast 50 personer i publiken, som fått tillgång till arenan via Timrå IK. Är du inte på plats så kan du följa matchen på tv via Cmore eller i textform via vår liverapport på ST.nu.