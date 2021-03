Det började på hemkunskapen – nu driver krögaren Niclas Strid tre restauranger: "Hamnat rätt här i livet"

Den senaste veckan har det blivit några dagars efterlängtad ledighet och avkoppling i släktens stuga i Oviksfjällen.

Men när han på måndag fyller 50 är han på hemmaplan igen. Redo för en ny vecka, fylld med jobb och planer för den vår och sommar som kommer.

– Vi hade tänkt stanna i stugan ännu längre, men sportlovet är ju slut och presenten från familjen har jag faktiskt redan fått, berättar den energiske krögaren, som för ett par veckor sedan "lurades" ut på ett extra träningspass av dottern Nora.

Väl på plats väntade förre landslagshjälten Johan Olsson, som gav en lektion.

– Vad gör man inte för en skidåkande 13-åring, som vill satsa. Klart man ställer upp, skrattar Niclas, som i samma ålder fokuserade på en annan sport.

Unge Strids pappa Jan-Erik lirade allsvenskt i Selånger och i uppväxtkvarteren i Österro var det inte långt till Bergsåkers IP, där Selånger SK körde knatteträningar i både fotboll och bandy.

– Det blev väl lite orientering också, men mest tränade jag de stora bollsporterna. Och så dansade jag, berättar Niclas, som visade sig ha talang för det mesta.

Men allra mest för bandy.

Som junior nådde han det svenska juniorlandslaget och var påtänkt som försvarare i JVM när ett brutet nyckelben satte stopp.

– Så det blev inget med det. Men jag har några landskamper och fick i alla fall följa med på en turnering till Ryssland, säger Niclas Strid, som under den tiden också lyftes upp i Selångers A-lagstrupp.

– Men det var hårt och svårt att ta sig upp i A-laget och jag kände mig inte riktigt aktuell för att konkurrera om en plats förrän efter militärtjänsten (Härnösand) och på andra sidan 20-årsstrecket.

Då hade den matintresserade och brytningssäkre bandybacken redan valt den väg som senare helt har kommit att dominera livet.

– Ja, det blev aldrig något bandygymnasium. Jag funderade på både Sandviken och Ljusdal, men jag gillar ju att vara hemma och i stället sökte jag in på Altinska och kockskolan. Min hemkunskapslärare hade uppmuntrat mig – och det var verkligen roligt att laga mat.

Hemförhållandena påverkade måhända också. Med en skilsmässa i tidiga tonåren.

– Jag bodde hos pappa, som gick en matlagningskurs, han också...

Sedan fortsatte det.

Mellan bandyvarven praktiserade och jobbade han extra.

Idyllen blev en första anhalt, men även på Privé, Skippers och Il Barone ryckte han in och så småningom var det Restaurang Grankotten som gällde.

– Där fick man lära sig vad det vill säga att jobba hårt. Ta alla julborden vi hade varje år. Hu'va vad köttbullar jag rullat...

Bandylivet fortsatte och peakade när anrika Selånger sorgligt nog åkte ur högsta serien 1995 och missade att ta steget tillbaka året efter.

Sedan började kroppen säga ifrån.

– Fötterna värkte och det började ta emot. Plus att restaurangjobbet inverkade negativt på träningar och matcher. Framför allt inför och under julhelgerna krävde jobbet litet extra. Detta under en tid då bandyn också går på högvarv.

Under andra halvan av 1990-talet lades därför skridskorna på hyllan till förmån för kockförklädena, med några års "säsongande".

Det var fjällen på vintrarna och Löruddens fiskrestaurang under somrarna – fram till 2002–2003, då Niclas Strid för en gångs skull flyttade litet längre, för att bli arrendator på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning.

– Det låg vid vattnet (sjön Hjälmaren) och var fint och så, men när Kenneth Sillman erbjöd mig delägarskap i Lörudden tvekade jag inte. Då var det bara att packa ihop och flytta hem, säger Niclas Strid.

Det var 2003. Och vid det laget hade han också ett etablerat förhållande, som allt sedan dess varit prioriterat i livet.

– Evelyn är inte bara min sambo och mamma till vår dotter Nora. Vi har också jobbat tillsammans länge och intensivt, inte minst under de senaste åren, när vi försökt utveckla Salteriet i Junibosand tillsammans.

Salteriet har blivit något av ett hjärtebarn vid sidan av företagets flaggskepp Lörudden.

Men först måste coronapandemin genomlidas.

– Vi är ju delägare i Villa Marieberg också, och den delen har verkligen tagit skada av pandemin. Där ska konferenser och luncher bära det hela, men det har varit stendött på den fronten länge, konstaterar Niclas Strid, som dock väljer att se optimistiskt på framtiden:

– Saker förändras och man söker nya vägar. För vår del har vi utökat leveranser direkt till handeln och så finns nätet och Reko-ringen, där vi finns med bland leverantörerna varje vecka.

Niclas Strid

Ålder: Fyller 50 år den 15 mars.

Bor: Mjösund, Njurunda.

Familj: Sambon Evelyn och dottern Nora.

Yrke: Kock och delägare i Sill och Strid, som driver Restaurang Lörudden, Salteriet och Villa Marieberg.

Intressen: Fiske och att följa dottern Noras idrottande.

Läser: Mest kokböcker.

Ser på tv: Sport och nyheter.

Favoritmat (tillagad av andra): Oxrullader och all husmanskost.

Dryck: Gillar att ta ett glas bubbel med Evelyn. Fördrar annars rött vin.

Drömmer om: Hitta en sommarstuga på lämpligt avstånd.

Firar födelsedagen: Har egentligen redan firat lite med familjen.