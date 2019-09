Det rullar på för Sundsvall Demolition Rollers: "Trodde aldrig att jag vid 35 års ålder skulle få möjlighet att bli en atlet på hjul"

Roller derby är den största tävlingsidrotten inom skridskoförbundet. Sundsvalls enda lag heter Sundsvall Demolition Rollers och startade 2011. Klubben har 35 medlemmar varav hälften är licensierade för spel i division två. Rebecka Lindberg och Theresa Bystedt har varit med i fem år.

– För att få spela match måste man klara vissa tester. Det kan vara en hög tröskel att ta sig förbi men vinsten är stor när man klarar det, säger Theresa Bystedt.

Att arrangera matcher i roller derby är komplicerat, det krävs tid och engagemang från flera håll. Till varje match behövs sju domare och fjorton personer till sekretariatet.

– Just därför komprimeras seriespelet till sammandrag under två helger under hösten. Sista helgen i september åker vi ner till Uppsala och spelar, säger Rebecka Lindberg.

I kväll är det träning i Bergsåkers skola. De tränar tre gånger i veckan, vanligtvis i sporthallen vars golv lämpar sig bäst för roller derby.

– Tidigare var det svårt med träningstider men i och med att vi kom igång med seriespelet blev det lättare och lite mer på riktigt för alla, säger Rebecka Lindberg.

Roller derby är en fullkontaktsport med både tacklingar och blockeringar. Varje lag har fem spelare på planen, varav en är markerad med en stjärna på hjälmen. Den ska försöka ta sig förbi motståndarlaget på en oval bana och ska då hindras att göra detta genom blockeringar och tacklingar.

Bitvis är det tuffa tag.

– Jag trodde aldrig att jag vid 35 års ålder skulle få möjlighet att bli en atlet på hjul och vara med och spela match, det är helt sjukt, säger Theresa Bystedt.

Tjejerna beskriver sporten som välkomnande – och öppen. Alla kommer med olika bakgrunder, förutsättningar och kroppstyper. Sporten har en hög medelålder och många börjar i vuxen ålder.

– Det finns egentligen ingen typisk derbyspelare, man kan ha helt olika kroppstyper och ändå vara hur bra som helst. Det finns förebilder för alla i den här sporten, säger Rebecka.

De senaste åren har de byggt upp en starkare struktur kring föreningen och hoppas kunna arrangera hemmamatcher nästa år. Men först blir det seriespelspremiär.

– Alla i laget är överens om att vi ska gå för vinst i varje match, säger Rebecka.

BILDEXTRA: