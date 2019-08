Det väntar Sundsvalls biobesökare efter årsskiftet: "Blir en del förändringar"

Filmstaden och Folkets Hus är den enda biografen i Sundsvall. Folkets Hus centralt intygar om att de största filmerna och premiärerna även i fortsättningen kommer att visas även när de själva tar över bioverksamheten.

– Om det bara finns ett ställe att titta på bio i Sundsvall, varför skulle inte distributörerna välja att avstå från det? Det finns andra ställen i Sverige, Trollhättan och Oskarshamn exempelvis, där Folkets Hus är ensamma och där visas de största filmerna, säger Mikael Sandberg, kulturchef på Folkets Hus och Parkers riksorganisation.

Däremot tror han att det blir ett större utbud av annan kultur på biografen i Sundsvall.

– Vi sitter på de nordiska rättigheterna till att visa livesända föreställningar från bland andra Bolsjojteatern i Moskva, Metropolitan och National Theatre i London, säger han.

Däremot kommer Folkets hus att ta bort två salonger - salong 7 och 8 – som även kallas för Thule och Olympia. Det är 74 platser i båda de salongerna. Under vardagarna hålls tre visningar i varje salong per dag och under helgerna ökar det till fyra visningar per salong.

– Konsekvensen av att vi tar bort två salonger är att det blir färre visningar. Det innebär att det blir en del förändringar. Men det går inte riktigt att säga exakt hur många färre visningar det blir. Ibland kommer det bli färre och ibland lite fler, säger Ralph Lindberg.

Salongerna kommer dock inte att tas bort direkt vid årsskiftet.

– Vi har inga färdiga ritningar eller liknande. Det kommer att ske senare i så fall, säger Lars-Eric Bjelkström, platschef på Filmstaden i Sundsvall.

Filmstaden har inte heller någon exklusiv rätt att visa vissa filmer.

– Rent generellt har vi ingen exklusivitet, eftersom filmdistributörerna vill få spridning på sina filmer. I dag när filmerna är digitala så kan distributörerna själva välja att visa filmerna på flera ställen samtidigt. Det var skillnad förut när det var filmrullar, då kunde det vara så att filmerna startade och visades i en större stad för att sedan gå upp i en mindre stad, säger Caroline Hellström, pressansvarig Filmstaden.

Men om det skulle komma in en annan kommersiell bioaktör i Sundsvall kan bioutbudet att förändras på Folkets hus i Sundsvall.

– Då kan det bli så att utbudet förändras, säger Mikael Sandberg.

Trots att samarbetsavtalet är uppsagd vill Filmstaden även i fortsättningen först och främst ha ett samarbete med Folkets hus i Sundsvall.

– Däremot håller vi alltid ögonen öppna ifall det skulle dyka upp intressanta lokaler i intressanta lägen. Det gäller över hela Sverige, säger Caroline Hellström.

Hon berättar att det inte är enkelt att öppna en ny biograf utifall samarbetet med Folkets Hus inte skulle bli av.

– Det krävs rätt stora lokaler och vi hyr alltid in oss. Det är en ganska stor apparat, säger hon.