Det vill "Freddan" se av spelarna – och därför tycker han att det är bra att duon lånas ut

Två spelare kommer inte att vara med i matchen mot Almtuna: Johan Lindholm och William Eckmyhl som lånas ut till Sundsvall Hockey för tre matcher.

"Freddan" Andersson vill låta dem få mer speltid för att de ska känna sig redo.

– Det är bra, de har haft lite speltid hos oss. Även om de har gjort det bra och den sista tiden har Johan haft sin bästa form på länge, men i går (mot Vita Hästen, reds anm.) var det lite speltid igen. Samma med Eckmyhl som har gjort det bra. Men det är bra att de får komma in i matchtempo och känna sig inne i matcherna på ett annat sätt. Nu får de fyra till tio minuter per match och det här är ett jättebra alternativ för dem, säger Timrå IK-tränaren.

Segerraden stannade på 16 matcher men efter analysen av förlustmatchen känner "Freddan" ingen större oro.

– Vi har kollat på videon i går och det är ingen dålig chansmässigt, vi skapar tillräckligt mycket, säger han och slänger in en brasklapp:

– Vi måste bli hetare på andrapuckarna och framför allt få in returerna. Och naturligtvis att vi fortsätter att aggressivt flytta pucken i vårt spel.

Är det aktuellt att vaska om någonting i kedjorna?

– Jag tycker inte det. Det är väldigt lätt efter en förlust att man kanske borde gör si eller så. Men jag försökte vaska om lite inför sista perioden (mot Vita Hästen) och rullade runt rätt mycket i olika formationer och spelare men det blev ingen effekt. Vi har vunnit 16 matcher och haft trygghet och det visar att det fungerar så vi kommer att gå tillbaka till hur vi startade matchen mot Vita Hästen.

Mot Almtuna höjer han ett varningens finger för deras omställningsspel.

Och vindsnabbe Tim Söderlund.

– Det var en tajt match hemma senast då vi förlorade fokus och tappade 5–1 till 5–4 efter att de ätit in sig i matchen. Framför allt får vi inte dra på oss för mycket utvisningar, utan vi måste ta skitjobbet och hålla oss på banan. Sedan får vi se upp med kontringarna där de har några spelskickliga och snabba forwards, exempelvis Söderlund som skapar mycket på egen hand.

► Matchen

Fredag 19 december (19.00): Almtuna IS–Timrå IK (Upplands Bilforum Arena).

► Läget i laget

Samtliga spelare är tillgängliga för spel, förutom Johan Lindholm och William Eckmyhl som lånas ut till Sundsvall Hockey för tre matcher.

► Notera att ...

... det var just i en bortamatch mot Almtuna det blev ordentligt händelsefyllt för Timrå IK senast. Matchen ställdes in samtidigt som spelarna i båda lagen höll på att värma upp efter att det konstaterats en stor mängd coronafall i Uppsalalaget.

... i skrivande stund har Timrå IK en segersvit på noll matcher.

... Timrå IK leder serien med sex poäng före tvåan Björklöven samtidigt som Timrå har en match mindre spelad.

... Almtuna ligger på nionde plats och har lyckats samla ihop 28 poäng på 21 matcher.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via vår sedvanliga liverapportering på ST.nu.

► Nästa match

Söndag 27 december (15.00): Timrå IK–IF Björklöven (NHC Arena).