Selånger steget före och tog en ny hemmaseger: "Det var verkligen en slitmatch"

Julia Wänglund pustar ut efter segern mot Enköping.

– De pressade oss väldigt bra under de första minuterna, men när vi gör 1–0 tar vi över spelet och gör 2–0 strax därefter. Sedan får de en straff och det är lite diskussioner om det är mål eller inte. Det är alltid lite jobbigt att gå till paus när man får ett sådant mål emot sig.

Cheyenne Spade slog straffen i ribban och gick direkt på returen som hon skickade i nät. Domaren signalerade för mål när det i stället skulle varit indirekt frispark i Selångers favör.

– Vi kände att vi fick många domslut emot oss. De spelar tufft och vi spelar tufft, men vi får fler frisparkar emot oss. Det var verkligen en slitmatch.

I andra halvlek var det kamp in i det sista.

Ända tills inhoppare Holmberg spelade fram inhoppare Ågren och 3–1 var ett faktum.

– Välidgt skönt att Rebecca som kom in fick göra mål och Alicia som kom in på kanten fick göra en assist. Det var jättekul att de kom in och gjorde skillnad, säger Wänglund som själv satte tvåan.

– Vi är obesegrade på hemmaplan och det är bra. Det var första hemmamatchen på vår riktiga hemmaplan. Det var lite speciellt och det var skönt att vi fick till det här efter förlusten vi hade förra helgen.

Tränare Kenneth Svensson var nöjd med mycket. Men inte den lite onödiga spänningen.

– Vi ska stänga den här matchen i första halvlek, vi var klart bättre då, vi har ribbskott, vi har stolpskott och vi har frilägen.

– Vi har ganska bra grepp i andra också, de flyttar upp mycket spelare och får någon halvchans. Det vi har störst problem med är att spela bort bollen när den hamnar i farliga lägen.

– Vi gör bra jobb framåt. Isa Kollberg och Julia Wänglund är vassa. Julia springer otroligt mycket, hon tömmer sig varje match. Hon har bra inställning och driver på de andra, säger han.

Han var också nöjd över bytena och effekten av inhopparna.

– Alicia Holmberg är en ny bekantskap, hon är bara 15 år och ska snart åka till Halmstad. Vi vill matcha henne lite lugnt så att hon får koncentrera sig på Halmstad. Hon har allt som krävs och vi kommer att få se mer av henne i höst.

Matchen

Selånger FK–Enköpings SK 3–1 (2–1)

Mål: 1–0 (16) Julia Holmlund, 2–0 (20) Julia Wänglund, 2–1 (34) Cheyenne Spade, straff, 3–1 (90) Rebecca Ågren.

Domare: Andreas Wiklander.

Publik: 50.