Vårsäsongen avslutades tungt – men Selångers utvecklingslag blickar framåt: "Hösten blir spännande"

Våren har varit tuff för Selångers utvecklingslag i division 2 mellersta Norrland. Med sex inspelade poäng befinner man sig på en sjundeplats, fyra poäng före jumbon Häggenås SK.

– Vi hade lite större förhoppningar när vi gick in inför den här säsongen under vintern. Men vi har tappat lite folk. Några har lagt av och sedan tappade vi fyra spelare till SDFF:s F19. Totalt så har väl två tredjedelar av en tänkt startelva från i vintras försvunnit här under våren. Samtidigt som damlaget har tappat lite folk. Det har blivit lite tunnare än vi hade trott, säger Henrik Ytterström.

Trots den tunga vårsäsongen är lagets tränare positiv inför hösten. Sett till förutsättningarna har de klarat sig bra menar han.

– Jag tycker tjejerna har kämpat på bra och man ser hur de utvecklas hela tiden. Håller vi bara ihop det under hösten så tror jag att det finns goda möjligheter att hänga sig kvar. Vi har ändå tagit de här viktiga segrarna som krävs. Hösten blir spännande, säger han.

Fredagkvällens match hemma mot Ope IF var dock ingen munter historia för Selånger. Matchen slutade 0-6 till bortalaget, men resultatet till trots kunde Henrik Ytterström se en del positiva delar.

– Andra halvlek var lite bättre. Vi hittade mer rätt i positioner och gjorde det lite svårare för dem att ta sig igenom.

– Emilia Axelsson gör sin bästa match någonsin. En tjej som inte har spelat så mycket seniorfotboll, men klev in i dag på det centrala mittfältet och gjorde det riktig bra. Särskilt i andra halvlek, säger han.