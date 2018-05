Lidströms succé efter positionsskiftet – avgjorde för Svartvik: ”Det var lite ovant”

Efter förlusten mot Salsåker-Ullångers IF i förra matchen så reste sig Svartvik mot Lillhärdals IF under lördagen. Tvåmålsskytten Oscar Lidström menar att det var ett annat Svartvik den här gången.

– Vi spelar en bättre match i dag än förra matchen. Vi spelar bra från början, men sätter inte riktigt dit alla lägen vi har. Men vi gör ändå jobbet, säger han.

Lidström som vanligtvis utgår från anfallsposition fick dagen till ära agera central mittfältare istället. Något som också gav utdelning för Svartvik.

– Jag spelade på en lite annorlunda position i dag då jag spelade mittfältare. Vanligtvis är jag lite mer offensiv, säger han.

Hur kändes det att spela i en ny position?

– Det var lite ovant och mycket springa. Jag följde kanske inte med lika mycket offensivt som jag brukar göra utan tog lite mer hemjobb. Men det blev i alla fall två mål så det gick ju bra ändå.

Tycker du att resultatet var rättvist?

– Absolut, det tycker jag. Vi var helt klart det bättre laget i dag. I första halvlek hade de ett skott på mål och det gick stolpe in och sedan hade de ett friläge i andra. Vi hade ganska mycket lägen och hade egentligen kunnat vinna med mycket mer, men att vinna med 3–1 är ändå okej, säger han.

Svartviks IF–Lillhärdals IF 3–1 (1–1)

Målen, Svartvik: Oscar Lidström 2, Daniel Anderson Johansson. Lillhärdal: Anton Hybrink.

Domare: Ulrik Ulander.

Publik: 85.