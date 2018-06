Stöde krossade Lillhärdal – debutanten slog till dubbelt: ”Bra premiär från honom”

Stöde IF tog en komfortabel seger hemma mot Lillhärdals IF och efter att konkurrenterna Alsens IF och Iggesunds IK spelat lika avancerar Stöde nu i tabellen.

– Vi gör en bra match och det skulle ha kunnat bli mer mål egentligen. Vi kände oss nöjda efter 3–0, så vi slog av lite på tempot och skärpan, men det var en säker seger, säger Anders Strandlund.

En stor anledning till den stora segern var Stödes sextonåriga Dana Kaki som lyckades göra två mål i sin första match från start för laget. Stödes tränare Anders Strandlund var imponerad av vad han fick se från ynlingen.

– Han skapade fler lägen så det hade egentligen kunnat bli ett par till där. Det var en bra premiär från honom, säger Strandlund.

Stöde IF–Lillhärdals IF 4–0 (3–0)

Målen: Dana Kaki 2, David Torberntsson, Khoger Friad Hamad.

Domare: Erik Matsson.