Sund IF fortsätter segertåget – besegrade Kubikenborgs IF: "Det är ett lag på banan idag"

Sund IF vann matchen mot hemmalaget Kubikenborgs IF, en match som varken blev spännande eller jämn.Det var lagets tredje raka vinst och slutresultatet skrivs till 1-5.– Vi gör det bra och har bra koncentration hela matchen. säger Sunds kapten och målskytten Per Nyman.

Sund IF hade tagit med sig en stor trupp och var stärkta av två segrar, senaste matchen mot Arnäs slutade hela 7-2. Kubikenborgs IF eller Kuben som laget också kallas ligger sist herrarnas division 3, mellersta Norrland. Noll vinster, endast tre poäng och mycket talade för att det skulle bli en ensidig historia. Men Kuben lyckades senast pressa serieledarna Anundsjö och laget föll med endast 4-3.

Se höjdpunkter och matchen mellan Kubikenborgs IF och Sund IF här:

Sund började matchen bäst men utan att skapa någon stor chans. I mitten av halvleken lyckades Semir Salia skapa sig lite yta utanför straffområdet. Med vänsterfoten skickade han iväg ett skott som letade sig in i högra burgaveln och Sund hade tagit ledningen. Därefter följde några snabba mål från bortalaget, bland annat av Per Nyman och Dennis Marzouki vilket resulterade i att Sund sprang iväg och hade en 0-4 ledning i halvtid. Ett resultat som inte riktigt speglade matchbilden, Sund var väldigt effektiva.

– Jag tycker att det är ett lag på banan från start idag även om jag inte tycker att vi får till det. Sedan rullar det på efter ledningsmålet. Kuben kommer inte alls upp i nivå, det såg ut som att de hade kort om folk, vi vinner rättvist, säger Per Nyman.

– Vi har lite vind i seglet efter tre raka vinster, Kuben vill också ha sin första trepoängare. Det gäller att gnaga på, jag tycker att vi gör det bra och har bra koncentration hela matchen förutom sista kvarten men det får vi köpa, vi är nöjda med segern.

Både tränare Göran Sundqvist och Per Nyman tycker att Sund haft svårt att skrapa ihop de poäng laget förtjänat i inledningen av säsongen. Nu har alltså vinden vänt och formkurvan pekar uppåt.

– Vi har ett ordinarie lag, vi har haft lite manfall vissa matcher. Det här är första gången vi startar med samma elva två matcher. Det känns stabilt, alla vet hur de ska spela och vi har rätt spelsystem. Det känns som att det studsar med oss och allt har fallit på plats nu, säger Per Nyman.

Han gjorde mål för tredje matchen i följd och säger att det alltid är roligt att skriva in sig i målprotokollet. Vanligtvis huserar han på mittfältet men levererar även som forward.

Andra halvlek blev avslagen och Sund spelade av matchen. Mer besvikna miner var det i Kuben-lägret, Bleart Ugzmajli gjorde tre mål mot Anundsjö och ett straffmål idag.

– Vi gör en riktigt dålig match, en av de sämre för säsongen. Vi börjar bra men efter deras ledningsmål lägger vi ner spelet, vi är inte på hugget, säger Bleart Ugzmajli.

Han är inte nöjd med varken lagets eller sin egen insats men tror att höstsäsongen kan resultera i bättre resultat.

– Vi har gjort bra matcher mot topplag. Vi har ett lag med väldigt många unga spelare och vi har kanske inte kommit in i seniorspelet. Nu har vi fått känna på det, andra halvan av säsongen kan bli bra.

För Sund gäller det också att klättra i tabellen och Per Nyman vet vad som gäller för att nå dit.

– Det känns som att vi är mer sammansvetsat, vi känner varandra och vet hur alla spelar. Jag tror och hoppas att vi fortsätter så här, maler på under hösten och hoppas vi skrapar ihop så många poäng som möjligt.

Matchfakta:Herrar div 3 mellersta Norrland

Kubikenborgs IF – Sund IF 1-5 (0-4)

Målskyttar Sund: 0-1, Semir Salia, 0-2, Per Nyman, 0-3, Dennis Marzouki, 0-4, Per Nyman, 0-5, Ahmad Khreis.

Målskyttar Kubikenborg: 1-5, Bleart Ugzmajli

