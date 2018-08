Sund IF tog fjärde raka segern: ”Har hänt lite grann”

Sund IF vann hemma mot Alsens IF och tar därmed revansch mot Krokomsgänget efter att ha blivit överkörda med 4–1 i premiären.

– Vi visste att det skulle bli en tuff match. Det var den enda matchen från våren som vi var riktigt chanslösa. Det var mot Alsen borta i premiären. Vi var aldrig riktigt nära där och blev regelrätt överkörda tyckte jag, men det var då det, säger Göran Sundqvist.

Det var då det, och nu har Göran Sundqvist och Sund IF fyra raka segrar i division 3 mellersta Norrland.

– Det har hänt lite grann under resans gång. Det viktigaste för oss var att hålla i den här trenden med tre raka segrar och komma in i hösten med en bra start. Vi visste att det skulle bli en tuff match och de har ett par individuellt riktigt skickliga spelare och som lag är de ganska trevliga att titta på när de rullar boll. Vi sa efter en stund att: ”äh, nu stänger vi dem och låter dem inte rulla något mer.” Efter det och framför allt i andra halvlek så är vi riktigt bra och parkerar på deras planhalva, säger han och tillägger:

– Vi ligger ju under i halvtid och har inte superheta chanser, men det är ändå spelövertag och vi har lite tryck på dem. 0–1 kändes kanske inte rättvist, men de var faktiskt bättre i första, säger han.

Efter Adrian Anderssons tidiga mål i den första halvleken vände Sund IF på skutan i den andra. Ahmad Khreis kvitterade i den 77:e minuten och sedan följde Per Nyman upp genom att sätta dit 2–1 med bara minuter kvar att spela.

– I dag hade vi lite marginaler, lite flyt och taktiskt fungerade det också, säger Göran Sundqvist.

Är du nöjd med lagets insats?

– Absolut, och som grabbarna sa också att efter 70 minuter på vårsäsongen var vi i princip slut. Nu kör vi hela vägen och vänder matchen i 77:e och 87:e när vi gör målen. Vi hade inte den klassen under våren, men det har vi nu, säger han.

Sund IF–Alsens IF 2–1 (0–1)

Målen: Sund IF: (77) Ahmad Khreis, (87) Per Nyman, Alsens IF: (14) Adrian Andersson.

Plats: Malands IP.

Domare: Anton Sjöberg.

Publik: 42.