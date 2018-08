Lucksta toppar Medelpadsallsvenskan – tack vare irländsk hårdhet och Widahls näsa för mål

Sommaruppehållet är över och under fredagskvällen sätter division 4, eller "Medelpadsallsvenskan", igång på nytt. Lucksta IF tar klivet in i värmen igen som serieledare efter nio spelade omgångar av 18 och de gör det utan att ha förlorat en enda match.

En av nycklarna till den fina tabellplaceringen är lagets defensiv som lyckats med bedriften att bara släppa in fem mål under våren, något de kanske har att tacka sin irländske tränare Paul Thompson för.

– Han är typiskt irländsk med fokus på det hårda och det får man mycket gratis för i defensiven. Det gäller att inte tumma på något och att alla gör jobbet hela vägen. Vi vet dessutom att vi ofta gör mål framåt varje match, säger offensive spjutspetsen Oliver Widahl.

Mål framåt var det, ja. I skrivande stund är just Widahl den som kan titulera sig som skyttekung då han stått för tolv mål, tätt skuggad av Essviks Mårten Gräntz på elva fullträffar.

Widahl är ny för säsongen i Lucksta-tröjan och har sedan tidigare rutin från spel i division ett med Selånger. Men senast han vann en skytteliga då han 2010 spelade upp sitt Edsbyn i division tre med 24 baljor. Att på nytt få stoltsera med en sådan titel är något han strävar efter.

– Ja, absolut. Det är alltid kul att kunna bidra i offensiven, göra några kassar och vinna den.

De tre föregående säsongerna har vinnarna slutat på 35 mål...

– Det kan bli tungt, skrattar Widahl och fortsätter:

– Man skulle vilja vara däruppe men jag vet att det är färre matcher i år än tidigare, så det kan bli svårt. Jag vet inte om jag gjorde slut på alla mål i DM där det typ kändes som att det blev fem mål i varje match, men det kanske var när andra lag inte riktigt hittat rätt i defensiven.

Hur viktig är din rutin från spel på högre nivå?

– Jag trodde inte att det skulle vara så viktigt, men jag har märkt mer och mer när jag kommit in i det att det hjälper. Mycket på grund av att jag kan komma med goda råd till mina medspelare, speciellt de unga.

Lucksta kommer att inleda hösten på bästa möjliga sätt när de besöker Thulevallen för ett derby mot Matfors. En match som står markerad i kalendern hos varenda fotbollsintresserad kotte som bor runt Marmen.

– Det ska bli riktigt kul, ett derby är alltid ett derby. Det känns som att Lucksta mot Matfors är det största som finns häromkring. Att de fått hälsningar från AIK-spelare och kallar oss för lillebror gör det inte sämre.

Läs mer (+): Oväntade stödet för Matfors inför derbyt – landslagsstjärnans hälsning: "Framåt Brukets Blå"

Alla skytteligavinnare i division fyra sedan 2001

2017: Oskar Nordlund, Ljunga/Fränsta – 35 mål.

2016: Daniel Andersson Johansson, Svartvik – 35 mål.

2015: Daniel Andersson Johansson, Svartvik – 35 mål.

2014: Rasmus Bouvin, IFK Sundsvall – 24 mål.

2013: Admir Adra, Svartvik – 17 mål.

2012: Hans Sjölander, Stöde – 24 mål.

2011: Mattias Thorsell, Ånge – 24 mål.

2010: Christoffer Brännström, Svartvik – 32 mål.

2009: Fouad Youcefi, Sund – 21 mål.

2008: Robert Johansson, Lucksta – 22 mål.

2007: Håkan Åström, Medskogsbron – 22 mål.

2006: Magnus Norberg, Selånger – 17 mål.

2005: Peder Modin, Svartvik – 19 mål.

2004: Daniel Yngvesson, Sund – 22 mål.

2003: Tomas Meskanen, Fränsta – 21 mål.

2002: Robert Johansson, Essvik – 29 mål.

2001: Jerry Nerén, Kuben – 15 mål.