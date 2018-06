Inför veckans match – Ljustorps IF:s kioskansvarige inte rädd för att ryta ifrån: "Då blir man lite förbaskad"

Sonja Zavalas engagemang för Ljustorps IF växte fram redan under tidigt 2000-talet när hennes make och son spelade i herrlaget. Redan då hjälpte hon till i kiosken. Sedan var hon även lagledare för damlaget under en period innan det lades ner.

(+)Se söndagens match mot Alnö här klockan 18:30 (matchstart 19:00).

– Under flera år så hade vi samarbeten med Ljustorp när vi tillhörde Fagervik med grabbarna som är födda 89 och då halkade man in på Ljustorp. Jag är själv född i Ljustorp, säger hon.

Sonja är sjukpensionär och gör det hon kan för föreningen. Just nu är hon ansvarig för kioskverksamheten.

– Jag ställer upp för herrarna för de behöver någon som ställer upp med fikat och så för annars har de ingen annan. Det här gör ju jag i den mån jag orkar, vill och kan. Men i regel så hinner jag förbereda allting och ta det lugnt innan match.

Hon är ett välbekant ansikte för spelarna i herrtruppen och är inte rädd för att ge dem om utskällning om de inte sköter sig på fotbollsplanen.

– Men det blir sådana spontana saker eftersom man har varit med i många år och sett på. Då vet man hur en del spelare spelar och tar de inte i ibland då blir man lite förbaskad. Även fast man inte är tränare eller så.

– Då kan de få en släng av "Spring lite mer" eller "Men ta i lite". Sådana där härliga saker.

Sedan hon och hennes man startade pojklaget i Fagervik har det gått några år. Från det laget har hon med sig tre spelare som numera spelar i Ljustorps herrlag. Något som Sonja beskriver som extra roligt då hon har varit med på deras resa sedan de var sex år gamla.

– Vi har några grabbar kvar från laget 89 som jag och min make startade för över 20 år sedan. Patric Häggquist, Mattias Jutman och Joacim Höglund. Det är väl de som är kvar.

Så här beskriver hon trion som hon har sett växa upp på fotbollsplanen:

– Hägga(Patrik Häggquist), han är snabb, som ibland har två vänsterfötter och om han gör mål så gör han spektakulära mål. Han är egentligen inte någon målgörare, men ibland så vill bollen bara komma hans väg och han får dit ett ben eller huvud och ingen förstår hur. Men ibland så lyckas han.

– Jutman, han kommer och går. Han är skadad och har ryggproblem. Han brukar försöka spela varannan match och han kan man ha på lite olika platser. Ganska stabil och bra kille. Jag hoppas han är med, han behövs på söndag.

– Och Jocke har kommit tillbaka efter ett uppehåll något år. Det är bra. Han kompletterar mycket bra, lite otränad ser det ut som, men han är duktig.

Ljustorps IF har haft det tungt hittills i år i division 5 Medelpad och har endast fått med sig en seger på åtta matcher under våren. Men inför söndagens match är Sonja optimistisk.

– Alnö, vad kan det bli.. De ligger runt mittensträcket, då ska vi kunna ta dem. Då tror jag på vinst. Det gör jag nästan alla matcher. Gör man mål, då kan man faktiskt vinna. Sedan får väl 90 minuter avgöra vad det blir. Allting kan hända i fotboll, det har vi sett på VM, haha, säger hon.