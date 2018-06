Ny seger för Alnö – siktar mot toppen i höst: "Kapaciteten finns"

Med halva serien nu spelad så har Ljustorp fortsatt problem att få med sig vinster i årets upplaga av division 5 Medelpad. Och Alnö tog möjligheten att försöka hänga på toppen och utmana om uppflyttningsplatserna. Nu väntar ett lite längre uppehåll innan andra halvan av serien drar igång. Och Alnö har siktet högt.

– Vi vill ju gärna få med oss lite mer poäng till hösten så vi får vara med och slåss om platserna för att kliva upp. Det är målet för oss, men vi har ett lite ungt lag så det blir lite ojämnt. Men kapaciteten finns, säger Tomas Berglund, Alnö IF:s tränare.

För Ljustorp handlar det om att ta uppehållet för att ladda batterierna och hoppas på eventuella förstärkningar.

– Jag har kanske fyra på väg in, men det är folk som har lagt av, säger Dan Mellberg, tränare för Ljustorps IF.

Två tidiga mål var det som avgjorde söndagens match i division 5 Medelpad mellan Ljustorps IF och Alnö IF. Det var bortalaget som var hetast i inledningen och ledde med två mål redan efter åtta minuter.

– Det viktigaste var att vi fick tre poäng. Vi fick två snabba mål vilket gjorde att vi blev lite bekväma. Vi var lite för mycket upp och ner spelmässigt. Men vi höll ihop det och vi vann, säger Tomas Berglund.

– Som vi gjort tidigare så släpper vi in två tidiga mål och får jobba i uppförsbacke. Vi är i den trenden där vi har mycket emot oss tyvärr, det är väl därför vi ligger lite där vi ligger, säger Dan Mellberg.

Trots att Ljustorp åt sig in i matchen, lyckades reducera och hade flera bud på ett kvitteringsmål, bland annat en frispark i ribban, innan den första halvleken var slut, så blev det ändå en ganska komfortabel seger för Alnö. Hemmalaget mäktade inte med någon kraftsamling för att jobba sig in i matchen under den andra halvleken. När sedan 1-3 kom såg det ut som att hemmaspelarna ville tillbaka in i omklädningsrummet.

– Vi har ju chansen i första, vi har spelet andra halvan av halvleken och spelar upp oss rejält. Men i andra halvlek då var det mycket huvud ner säger, Dan Mellberg.

Matchen

Ljustorps IF–Alnö IF 1–3 (1–2)

Mål: 0–1 (1) Tobias Lodén, 0–2 (7) Philip Pallin, 1–2 (19) Jonas Åström, 1–3 (55) Max Freyschuss Nordin.

Domare: Andreas Hansson.