Nu drar säsongen igång – förstärkt Selånger redo för ny serie: "Ville inte vara lediga"

Det blev en lång försäsong för Selånger. För det valde spelarna själva.

– Tjejerna hade inte mer än två veckors uppehåll, sedan har vi kört på. De ville inte vara lediga. Det är träningsvilliga tjejer och nästintill alla som inte är skadade eller sjuka har över 80 procent i träningsnärvaro. Det är sällan vi är under 20 stycken på träningarna, säger Tommy Lerstrand.

Bara en spelare har lämnat och det är Julia Wänglund som började studera i Uppsala förra hösten.

Laget är ungt. Lerstrand räknar på att snittåldern är runt 19 år.

Men flera starka namn har kommit in samtidigt som exempelvis rutinerade Angelica Forssell och Malin Kristmansson gör comeback.

– Flera av dem tar säkerligen en plats i premiärlaget. De blir nyttiga allihop, i konkurrensen vi har. Det är skönt att ha en bred trupp och det skapar en konkurrens också. Har du en nedåtperiod kan du gå åt sidan och sedan komma in och kriga igen, och höja nivån.

I premiären väntar Umedalen på bortaplan, nykomlingar från division 2. Men även Selånger är nykomlingar i serien – men inte på nivån. Av geografiska skäl har de flyttats från division 1 Norra Svealand till division 1 Norrland.

– Den förutfattade meningen är att lagen i serien har ett mindre utbud av spelare. Men man ska veta att det finns mycket bra spelare runt Umeå och Piteå också. Startelvorna kommer vara representativ för nivån tror jag, men det är nog en jämnare nivå i södra serien.

Så är läget i Selånger

Spelare in: Isabelle Forslund (IFK Timrå) Mikaela Jensen (do), Maja Medelberg (SDFF), Felicia Lerstrand, Lina Edberg och Amanda Hamrin (do), Angelica Forsell och Malin Kristmansson (comeback), Ida Rönnqvist (sent nyförvärv under fjolåret, från Assi).

Spelare ut: Julia Wänglund (Gamla Upsala SK)